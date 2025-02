Austrálsky generál: Po troch rokoch od invázie sa môže Putin usmievať. Trump mu dáva všetko

Ktoré sú najdôležitejšie momenty, ktoré za posledné tri roky sformovali ruskú inváziu na Ukrajinu do dnešnej podoby?

Prvým bolo, samozrejme, rozhodnutie šéfa Kremľa Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu. Historici raz budú určite dlho riešiť, či to mal za lubom vždy, alebo najprv iba čakal, či sa sama nepoloží. Pravdepodobne najdôležitejším momentom invázie bolo rozhodnutie prezidenta Volodymyra Zelenského, že zostal vo svojej krajine. Ukázal schopnosti, ako hovoriť s vlastnými ľuďmi a so zvyškom sveta a získal podporu pre svoj národ. Bola to asi najzásadnejšia udalosť vojny, lebo politické vedenie Ukrajiny zostalo na svojom mieste, hoci Putin zjavne rátal, že odíde preč.

Namiesto toho Zelenskyj zjednotil krajinu a do značnej miery jej za posledné tri roky poskytol veľmi dobré líderstvo. Ďalšou kľúčovou udalosťou bola ruská porážka v bitke o Kyjev. Bola dôležitá z niekoľkých dôvodov. Ukrajincom dodala obrovskú sebadôveru, že môžu poraziť Rusov. A zahraničných spojencov utvrdila v tom, že Kyjevu má zmysel pomáhať. Kritickým bodom bol však koniec roku 2022. Ukrajinci zaznamenali víťazstvá pri Charkove a Chersone, ale zároveň na Západe pokračovali debaty, či poskytnutie tankov alebo systémov Patriot nebude príliš eskalovať vojnu. Rusko tak dostalo šancu vydýchnuť si.

A v roku 2023 zlyhala ukrajinská protiofenzíva.

Áno, to bol určite ďalší kľúčový moment. V podstate to bol opak toho, čo priniesla bitka o Kyjev. Zlyhanie protiofenzívy malo veľký vplyv na ukrajinskú morálku a sebavedomie, a to sťažilo verbovanie vojakov a mobilizáciu. Zasiahlo to aj ukrajinských podporovateľov a Moskve sa zvýšila sebadôvera. Na to za posledný rok nadviazala pokračujúca ruská ofenzíva. Myslím si, že získané územie je pravdepodobne najmenej dôležitým úspechom Kremľa. Podstatné je, že to spolu so šírením dezinformácií ovplyvnilo amerických politikov a ľudí v ich pohľade na podporu pre Kyjev. Ukrajine ani Európe to nepomohlo. Ale, samozrejme, ruské útoky určite oslabili vojenské kapacity Kyjeva, hoci obrancom sa podarilo zlikvidovať veľký počet agresorov. Ukrajina si váži každého jedného vojaka, čo sa o Rusoch nedá povedať. No spomeniem ešte jednu kľúčovú udalosť, ktorá bude pravdepodobne rovnako rozhodujúca ako to, že Zelenskyj zostal na Ukrajine. Hovorím o tom, čo momentálne robia Američania, ale to je na samostatnú debatu.

K tejto diskusii sa ešte dostaneme. Ale najprv by som citoval zo správy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie. Píše sa v nej, že rok 2024 bol pre Ukrajinu ťažký, ale jej ozbrojeným silám sa podarilo obmedziť ruský územný postup. Tieto výsledky dosiahnuté napriek akútnemu nedostatku munície na Ukrajine v prvej polovici roku 2024 a ťažkostiam s počtom vojakov ukazujú, že úspechy Ruska určite nie sú rozhodujúce. Ukrajina však bude potrebovať nepretržitú podporu Západu a musí lepšie manažovať svoje sily, aby sa vyhla ďalším neúspechom na bojisku. Súhlasíte s tým, že tieto dva aspekty budú rozhodujúce? Že Ukrajina nemôže bojovať bez trvalej podpory Západu a lepšieho vedenia jednotiek?

Áno, otázka nedostatku vojakov je pre Kyjev najdôležitejšia, pretože je to jedna z vecí, ktorú môže riešiť sám. Súhlasím s tým, že v rámci ukrajinského systému existujú problémy s verbovaním a výcvikom ľudí, dopĺňaním jednotiek a podobne. Musíme si však uvedomiť, že Ukrajina má niekoľko dosť významných demografických problémov. Z 90. rokov ju dobieha nízka pôrodnosť, mnoho ľudí z krajiny odišlo, keď sa začala vojna, a obetí je už skutočne veľa. Takže toto všetko určite zohráva rolu, ako o tom Zelenskyj uvažuje. Áno, Ukrajina by mohla naverbovať viac ľudí, ale čo keď to bude znamenať zničenie budúceho potenciálu národa? Keby to bolo jednoduché, už by sa to vyriešilo.

Je to veľmi zložitá vec a chápem, že je tu mnoho západných odborníkov, ktorí niečo hovoria. Neviem ale, že by ktorýkoľvek z nich musel niekedy urobiť také rozhodnutia, ktoré by mohli mať hlboký vplyv na budúcnosť ich krajiny. Čo sa týka pomoci Západu, Európa urobila pre Kyjev viac ako Washington. Je zrejmé, že za posledné tri roky poskytla Ukrajine oveľa väčšiu podporu ako Američania. Je to jednoducho fakt. Otázne však je, aký by to malo vplyv, keby sa pomoc Washingtonu pre Kyjev skončila, a ako by to vyzeralo. Znamenalo by to, že Ukrajina by si stále mohla kúpiť americké zbrane, alebo by to mala zakázané? To nevieme.

Mal by Kyjev peniaze na nákupy vojenského vybavenia?

Ukrajina by potrebovala 30 až 35 miliárd dolárov ročne. Mohla by jej to poskytnúť Európa. Ste dosť bohatí na to, aby ste to zvládli. Dalo by sa to urobiť, len by na to musela byť politická vôľa, a možno by bolo treba trochu v niektorých oblastiach šetriť. Mohla by teda Ukrajina pokračovať bez podpory USA? Azda áno. Mohla by v tom pokračovať bez podpory Ameriky aj Európy? Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, ale myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ak sa pozrieme do histórie vojen, dokonca aj Vietnamci mali skutočne veľkú podporu z Ruska. Severokórejčanom zase pomáhala Čína. Bez západnej podpory by bol život Ukrajincov a ich armády mimoriadne ťažký.

Aké je teda vaše celkové hodnotenie toho, čo sa deje na bojisku? Mnohí pozorovatelia v podstate hovoria, že vojna sa prakticky skončila, alebo aspoň to, že jasne vyhrávajú Rusi. Aký máte na to názor?

Rozdelím to na tri menšie časti. Na dianie na zemi, vo vzduchu a v informačnej sfére. Je jasné, že Ukrajina prišla o časť územia, ktoré ovládala, ale Rusi pri postupe vpred stratili obrovské množstvo vojakov. Dá sa však povedať, že na zemi majú okupanti prevahu. Čo sa týka toho, čo sa deje vo vzduchu, tak agresori sú schopní ničiť ciele na Ukrajine, ale Kyjev má k dispozícii niečo, čo pred troma rokmi nemal. Má vojenské spôsobilosti na strategické útoky, ktoré pre Rusko znamenajú obrovské hospodárske škody a Putina to ekonomicky a politicky bolí. Samo osebe to na víťazstvo vo vojne nestačí, ale aj tak si myslím, že pre Kremeľ je to mimoriadne problematické.

No a potom je tu spomenutá informačná sféra. V nej mala dva roky Ukrajina veľkú prevahu, ale Rusko ju teraz asi vyrovnalo. Je to pre dezinformácie, ktoré sa šíria v USA, ale do istej miery tiež v Európe, a úspešne zasahujú aj Áziu. Pritom príbeh tejto vojny je jednoznačný. Dobro v nej bojuje proti zlu. O tom niet pochýb a dovoľte mi, aby som to vyjadril veľmi jasne. Ukrajina tu predstavuje dobro. Viem, že v určitom hlavnom meste na istom svetadiele sú nejakí ľudia, ktorí vravia niečo iné. Ale Ukrajina nie je agresor. Je na strane dobra a na správnej strane dejín.

Aké hlavné trendy vidíte vo vojne na ruskej strane?

Najpodstatnejšie je, že sa ukázalo, že Putinovi nezáleží na tom, koľko vlastných ľudí obetuje, len aby vyhral vojnu. A on si ju už nemôže dovoliť prehrať. Celú spoločnosť prispôsobil tejto vojne príbehom, že Ukrajina, NATO a Západ predstavujú hrozbu pre Rusko. Takže Putin nemôže cúvnuť a urobí všetko pre to, aby zvíťazil. Stavil na to, že Západ v istom momente prestane Ukrajinu dostatočne podporovať. A úprimne povedané, zdá sa, že táto taktika mu vychádza, ako to ukázali posledné týždne. Preto je Putin ochotný posielať na front viac a viac ľudí, keďže aj tak mu na nich nezáleží. Faktom je tiež to, že ekonomicky sa šéf Kremľa na vojnu dobre pripravil. Rusko zasiahli sankcie a nemá prístup k zahraničným rezervám, ale krajina je ďaleko od hospodárskeho kolapsu.

Asi ste videli správu denníka Financial Times spred niekoľkých dní, podľa ktorej ruské popravy ukrajinských väzňov svedčia o tom, že je to systematická politika. Ste vojak, aká je vaša reakcia na niečo také, čo je nielen v rozpore s medzinárodným právom, ale povedal by som, že je to aj v rozpore s ľudskosťou?

Trochu sa čudujem tomu, že tak dlho trvalo, kým sa médiá zamerali na tento príbeh. Už pár rokov hovorím, že spôsob, akým sa Rusi správajú k väzňom, je systémový. Netýka sa to len pár čiernych oviec. Očividne existujú stimuly pre ruských vojakov, aby sa nielen správali takým brutálnym spôsobom, ale aby si to aj napríklad natočili a ukázali verejne. Nejde teda iba o to, že to robia. Majú byť na to hrdí a s radosťou to majú predvádzať. Ruský systém jednoznačne podporuje toto správanie. Znamená to, že sú zaň zodpovední všetci. Od veliteľov čiat až po Putina. Všetci sa zapájajú do vojnových zločinov, nie sú to len nejaké individuálne zlyhania. A čo cítim? Je to zbytočné a odpudzujúce. Rusi Ukrajincov kastrujú, bijú a mučia. A sú hrdí, že to môžu ukazovať. Ich vojenský systém z nich robí brutálne zvery.

Pozrime sa na politický aspekt, ktorého ste sa už dotkli. Ako zatiaľ hodnotíte začiatok mierových rokovaní zo strany vlády Donalda Trumpa?

Hýbe sa to veľmi rýchlo. Je to ako stratégia šoku a hrôzy. A kým si na ňu zvyknete, vygenerujú niečo nové. Ale myslím si, že Trumpovmu prístupu dôjde dynamika. V rámci kontextu dodám, že prieskumy v USA naznačujú, že väčšina Američanov nie je spokojná napríklad s niektorými rozhodnutiami, ktoré sa týkajú znižovania vládnych výdavkov, či s tým, čo robí Elon Musk s ich údajmi. Trumpov režim si uvedomuje, že má málo času, pretože to, čo robí, narazí na veľký odpor. Čo sa týka bezpečnosti a Ukrajiny, keď sa hovorí o zvyšovaní výdavkov na obranu, nie je to nič nové. Americký minister obrany Robert Gates na to upozorňoval roku 2011. Riešilo to veľa politikov z USA vrátane prezidentov. Len Európania a Austrálčania strčili hlavy do piesku a dúfali, že deň platenia účtov nepríde. V investovaní do obrany budeme musieť všetci zvýšiť tempo.

Skutočne problematické sú však Trumpove vyjadrenia o Ukrajine a o Zelenskom. Ak povie, že Kyjev nemal začať vojnu, je to fakticky nesprávne a nemorálne. Je to absolútne nemorálne, neúctivé a odporné voči ukrajinskému ľudu, vzhľadom na to, čo obetoval. Trump sa približuje k Putinovi. Ponúka mu rovnocenné postavenie, čo je tiež odporné. Je to historicky nesprávne a hanebné, ako sa Trumpova vláda finančne správa ku Kyjevu, a ako sa ho pokúša vydierať. Prezident tvrdí, že Ukrajina dlhuje Amerike 500 miliárd dolárov. Sú to báchorky. USA poskytli Ukrajine pomoc asi za 100 miliárd a viac ako polovicu z toho investovali doma.

Trump čelí aj kritike, že Rusku verejne ponúkol ústupky ešte pred vyjednávaním.

Prezident nemal na začiatku hovoriť o osobnom stretnutí s Putinom. Prezradil kľúčové body rokovaní a hneď v nich Moskve ustúpil. Trump vraví, že Ukrajina nemá byť v NATO a Rusko by sa malo vrátiť medzi krajiny G7. Nie sú to kroky skvelého vyjednávača. Takto sa správa niekto, kto je v područí Putina, ktorý je majstrom manipulácie. Možno sa mýlim. Azda sa Trump v istom momente Putinovi postaví. Ale všetky signály, ktoré momentálne vidíme, smerujú k tomu, že veci nedopadnú v prospech Ukrajiny a európskej bezpečnosti. A nebude to dobré ani pre amerických spojencov v tichomorskej oblasti.

Trump nazval Zelenského diktátorom a videl som komentár, podľa ktorého to bol najlepší deň pre Putina od začiatku invázie. Súhlasíte?

Absolútne. Putin má za sebou pár skvelých týždňov. Môžeme si predstaviť, že šéf Kremľa každý deň začína v práci s obrovským úsmevom na tvári. Trump mu dal všetko, čo chcel. Vrátane vylúčenia Ukrajiny a Európy z počiatočných rokovaní. Svet sa za posledné dva týždne od základov zmenil. Sme v inej geopolitickej ére, než v akej sme boli minulý mesiac, a všetky naše krajiny sa budú musieť na seba pozrieť do zrkadla a rýchlo reagovať. Ale Putin a čínsky líder Si Ťin-pching sú šťastní. A to by sme nemali dovoliť.

Trump niečo hovorí o Zelenskom. No prezident USA je otrasný líder, správa sa ako gangster, je nečestný a opovrhuje ním 50 percent Američanov. Zelenského má rada väčšina Ukrajincov, alebo ho minimálne rešpektujú. Má niečo, čo Putinovi a Trumpovi absolútne chýba. Zelenskyj je fyzicky a morálne odvážny. Trump si vymyslel, že má kostnú ostrohu, aby si nemusel obliecť uniformu a slúžiť národu. Zelenskyj pri svojich ľuďoch zostal v najťažšej hodine Ukrajiny. Trump sa môže pozrieť do zrkadla a spýtať sa sám seba, či by prešiel testom líderstva ako ukrajinský prezident. Myslím si, že odpoveďou by bolo jasné nie. Ale vieme, že Trump nič také nespraví. Keby sa pozrel do zrkadla, bohužiaľ by veril, že v ňom vidí skvelého vodcu.