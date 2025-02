Obdiv a pohŕdanie, Moskva sa teší a Kyjev cíti sklamanie. Prečo Trump ide poruke Putinovi a, naopak, Zelenského ponižuje?

Trump predviedol svoj ikonický tanec aj na konferencii CPAC Video Zdroj: White House

Keby na matrioškách bol zobrazený Joe Biden, zrejme by si ich neodniesli turisti, ale milicionári… V ruských očiach nahradil v Bielom dome vojnového štváča mierotvorca, preto Trump môže vyčnievať na pultoch s bábikami po boku Putina i podobných bábik Lenina a Stalina. „Najsilnejší spojenec Európy leží v jednej posteli s jej najväčším nepriateľom," poznamenala televízna stanica CNN o zblížení šéfov Bieleho domu a Kremľa v otázke Ukrajiny. Ako je možné, že líder mocnosti, ktorá sa dá označiť za vlajkonosiča slobody vo svete, si hrkúta s prezidentom, ktorý nariadil inváziu do susedného štátu?

Princípy medzinárodného práva išli do pozadia a zdá sa, že v popredí sa vyníma len to, čo je postavené výlučne na osobných záujmoch a pocitoch samoľúbeho, egocentrického amerického prezidenta. Ako keby si teraz upravil svoj volebný slogan Amerika na prvom mieste: Ja na prvom mieste…

V bujnej fantázii to môže dokonca vyzerať tak, ako keby sa Trump chcel podobať na Putina. Rus si ukrajuje z Ukrajiny a Američan označil Kanadu za 51. štát USA, a rád by si uchmatol Grónsko, o ktorom tvrdí, že by mu priniesol slobodu. Vráťme sa však k Ukrajine. Kým Trumpova rétorika vydesila väčšinu európskych štátov a samozrejme, že všetkých politikov v Kyjeve, naopak, v Moskve sa cítia ako v siedmom nebi. „Keby by ste mi pred tromi mesiacmi povedali, že tieto slová patria americkému prezidentovi, hlasno by som sa zasmial," napísal na sociálnej sieti X ruský exprezident Dmitrij Medvedev, keď ho nadchlo, že Trump označil Zelenského za nevoleného diktátora a pridal niekoľko posmešných poznámok na jeho adresu. Dodajme, že, naopak, o Putinovi rozpráva Trump zhovievavo, chvíľami až pochvalne.

Ficov prejav v USA

Niekdajší veľvyslanec USA v Rusku Michael McFaul tvrdí, že Trump už dlhé roky obdivuje Putina. Podľa neho uvažuje v dvoch kategóriách: silní lídri a slabí lídri. Pochopiteľne, že šéfa Kremľa zaradil do prvej skupiny. „Trump zmenil názory na veľa vecí v zahraničnej politike. Vo vzťahu k Putinovi ich však nezmenil, takže sa nazdávam, že chce obnoviť dvojstranné vzťahy práve preto, že ho obdivuje," poznamenal McFaul pre server televíznu sieť Suspilne. Bývalý ambasádor doplnil, že súčasťou rozhovorov medzi Moskvou a Washingtonom môže byť spoločný biznis, pričom Rusi by mohli lanáriť Američanom na niečo veľmi atraktívne: „Trump miluje veľké obchody a oni to dobre vedia."

McFaul pôsobil v Moskve do februára 2014, čiže vo funkcii veľvyslanca nezažil Trumpa počas jeho prvého prezidentského mandátu v rokoch 2017 – 2021, ale jeho názor potvrdzuje iný významný predstaviteľ USA, ktorý republikánskeho šéfa Bieleho domu veľmi dobre pozná z toho obdobia. „Trump obdivuje Putina za jeho silu a za úplnú kontrolu nad štátom," povedal pre denník Wall Street Journal niekdajší Trumpov poradca pre otázky národnej bezpečnosti John Bolton. Dodal, že pred niekoľkými rokmi poradcovia nabádali Trumpa, aby pristupoval k Putinovi viac opatrne, ale nepochodili.

Trump v zákulisí konferencie CPAC

Mimochodom, Trumpov súčasný postoj k Ukrajine sa nedá považovať za totálne prekvapenie. Bolo to v marci 2023, keď predniesol viac-menej šokujúce slová v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News. Najprv poukázal na to, že keď bol prezident USA on, Putin si netrúfal obsadiť žiadne cudzie územie. „V najhoršom prípade by som mohol súhlasiť s tým, že sa Rusko niečoho zmocní. Na Ukrajine sú ruskojazyčné oblasti, dalo by sa dohodnúť," vyhlásil Trump pred necelými dvomi rokmi. Fakticky vtedy vyslal Putinovi signál, že ak sa vráti do Bieleho domu, nemal by problém s tým, aby si Rusi časť napadnutej Ukrajiny udržali…

Hnacou silou Trumpa, aby s Putinom dohodol podmienky ukončenia vojny na Ukrajine aj bez ohľadu na jej bytostné záujmy, môže byť aj to, že chce dokázať, že je jednoznačne šikovnejší, ako bol Biden: v zmysle, že kým ten tri roky posielal Zelenskému zbrane a koniec zabíjania nedosiahol, naopak, Trump by to vedel zastaviť možno už do troch mesiacov od svojho nástupu k moci. (Pred voľbami tvrdil, že by to zvládol do 24 hodín.)

Trump a Macron sa stretli so Zelenským

Špekuluje sa o tom, že Trumpova náklonnosť k Putinovi je takpovediac mozaika viacerých dôvodov. Jedným kúskom do skladačky môže byť to, že mu imponovalo, ako štátom kontrolované médiá v Rusku podporovali ničím nepodložené tvrdenia, že v novembri 2020 Biden ukradol Trumpovi víťazstvo v prezidentských voľbách. Možné to je, veď si spomeňme na to, ako svojho času Trump povedal, že o vonkajšom zasahovaní do volieb v USA viac dôveruje slovám Putina ako informáciám amerických spravodajských služieb.

Daň za zblíženie Trumpa s Putinom platí Zelenskyj. V podstate všade, kde sa dá: ide nielen o agresívny slovník prezidenta USA a o snahu prinútiť Ukrajinu, aby podpísala nevýhodnú dohodu o ťažbe jej nerastných surovín, z čoho by veľmi profitovali Američania, ale aj o samotné vnímania vojny. „Trump vidí Rusko len ako ‚súčasť konfliktu‘ a ako rovnocenného účastníka jeho urovnania. Nevšíma si Putinovu úlohu v rozpútaní vojny a dáva mu novú úlohu mierotvorcu po svojom boku," napísal ruský analytik Alexander Baunov na webovej stránke Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier.

Premiér Fico hovoril s Muskom aj o mimovládkach

A čo Trump a Zelenskyj? Republikán ako keby hádzal za hlavu všetky hodnoty, ale pritom možno vidí seba ako budúceho nositeľa Nobelovej ceny za mier. A samozrejme, že na ceste k ukončeniu vojny sleduje aj výhodné kšefty pre USA. Trumpova frustrácia zo Zelenského sa dá asi v prvom spájať s neochotou ukrajinského lídra podpísať čo najskôr americký návrh dohody o ťažbe nerastného bohatstva. Je pochopiteľné, že taký projekt si vyžaduje oveľa viac času na posúdenie. Príčiny pohŕdania v kombinácii s ponižovaním však treba hľadať zrejme aj v minulosti. Samoľúbi ľudia nezvyknú zabúdať. Ani odpúšťať. A Trump nepochybne doteraz nesie s veľkou nevôľou fakt, že Zelenskyj mu pred niekoľkými rokmi nevyšiel v ústrety. Republikán sa v roku 2019 snažil presvedčiť Zelenského, aby dal vyšetriť podozrivé obchodné aktivity Bidenovho syna Huntera Bidena na Ukrajine. Nepochodil však vtedy. Trump dúfal, že vyšetrovanie by ublížilo jeho súperovi vo voľbách na jeseň 2020, ale nedočkal sa diskreditačných dôkazov. Čoho sa nakoniec dočkal, bola jeho prehra s Bidenom…