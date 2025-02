ONLINE: 3. výročie vojny, Kyjev víta európskych politikov. Zelenskyj: Ak nás nevezmú do aliancie, vytvoríme si NATO na Ukrajine

5:50 NATO je cenovo najefektívnejšia možnosť, ako zabrániť ďalšej vojne. Je to najjednoduchšie a najlogickejšie riešenie, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti.

„Ak Ukrajina nevstúpi do NATO, budeme musieť vytvoriť NATO v rámci Ukrajiny, čo znamená udržať armádu dostatočne silnú na odrazenie agresie, financovať ju, vyrábať a skladovať dostatok vlastných zbraní a rokovať s našimi partnermi o ich účasti, aby sme odradili Rusko od začatia ďalšej vojny. Preto hovoríme o komplexnom systéme bezpečnostných záruk – vojenských, ekonomických a politických. Musíme zvážiť všetko – čo je lacnejšie, čo je realistickejšie a čo sa dá urobiť rýchlejšie. Som vďačný každému, kto podporuje Ukrajinu v našom úsilí o skutočnú bezpečnos,“ napísal Zelenskyj.

5:45 Do Kyjeva v pondelok pricestuje delegácia Európskej komisie na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou, predseda Európskej rady António Costa, španielsky premiér Pedro Sánchez a ďalší predstavitelia partnerských štátov. Summitu v ukrajinskej metropole k tretiemu výročiu ruskej invázie by sa malo osobne zúčastniť 13 zahraničných predstaviteľov, ďalších 24 potom prostredníctvom videospojenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si od stretnutia s lídrami spojeneckých krajín v Kyjeve sľubuje, že sa stane „bodom obratu“, pretože Kyjev a jeho partneri sa snažia zmobilizovať tvár nepriateľskej rétorike amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce dojednať mierovú dohodu s Ruskom, uviedla agentúra AFP.

„Nejde o rokovací stôl, ku ktorému pozývajú Ukrajinu. Je to náš stôl, lebo vojna je na Ukrajine. To my pozývame predovšetkým našich európskych lídrov, pretože vojna sa odohráva na Ukrajine a Ukrajina je neoddeliteľnou súčasťou kontinentu, Európy a v budúcnosti Európskej únie,“ povedal Zelenskyj počas nedeľňajšej tlačovej konferencie. Uviedol tiež, že za rokovacím stolom, pri ktorom sa bude rokovať o mieri a zárukách bezpečnosti, by mala byť Európa a USA.

S von der Leyenovou do Kyjeva dorazí väčšina členov únijnej exekutívy. Von der Leyenová má v pláne rokovania s ukrajinským prezidentom Zelenským a členovia komisie sa tiež stretnú s predstaviteľmi ukrajinskej vlády.

Do ukrajinskej metropoly zamieri aj António Costa, ktorý zvolal na štvrtok 6. marca mimoriadny summit EÚ práve o bezpečnosti Ukrajiny a posilnení európskej obrany.

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová do Kyjeva nepríde, pretože práve v pondelok predsedá rokovaniam únijných ministrov zahraničných vecí v Bruseli, kde je situácia na Ukrajine jednou z hlavných tém.