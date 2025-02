Ukrajina je príliš silná na to, aby dopadla ako Československo v roku 1938, vyhlásil Sikorski

Ukrajina je príliš silná na to, aby ju cudzie mocnosti zapredali. Ako referuje web Politico, v rozhovore pre americkú televíziu CNN odvysielanom v nedeľu to povedal poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorski. „Najlepšou zárukou pre Ukrajinu je takmer miliónová armáda,“ poukázal Sikorski na ukrajinské vojsko, ktoré „hrdinsky odoláva ruskej agresii“.

Rozhovor s Pavlom Demešom - tri roky vojny na Ukrajine Video Zdroj: ta3

Poľský politik sa pristavil aj pri historických udalostiach z roku 1938, ktoré mnohí označujú ako „najhorší diplomatický predaj“ v histórii. Británia a Francúzsko sa vtedy v Mníchove rozhodli pristúpiť na územné požiadavky Adolfa Hitlera voči Československu. Sikorski to okomentoval slovami, že dohoda mala priniesť mier, no o rok neskôr sa nemeckou inváziou do Poľska začala druhá svetová vojna.

Sikorski povedal, že sa neobáva podobného zapredania Ukrajiny zo strany amerických vyjednávačov alebo kohokoľvek iného. „Je to Ukrajina, ktorá rozhoduje, či chce alebo nechce bojovať,“ povedal Sikorski a dodal: „Viete, čo sa stalo v Mníchove v roku 1938? Československu to bolo nadiktované, ale to preto, že Československo nebolo pripravené bojovať samo a nemalo spojencov. Ukrajina bojuje a pomerne úspešne porazila napríklad Rusov na mori a má spojencov. My v Európe sme povedali, že budeme naďalej podporovať Ukrajinu, nech sa deje čokoľvek.“

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video O čom to Rusko rozpráva? Takto v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. A ruskému veľvyslancovi pri Organizácii Spojených národov Vasilijovi Nebenzjovi dal politicko-historickú lekciu. Zdroj: Twitter poľskej vlády

Na paralelu s Mníchovom 1938 odkazovalo taktiež veľa politikov aj na februárovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Zaznelo tam, že svet nesmie spadnúť do pasce appeasementu, nefungovalo to vtedy a nebude to fungovať ani teraz.

„Nemali by sme spadnúť do pasce appeasementu. Nefungovalo to v roku 1938. Nebude to fungovať ani dnes,“ povedal Christoph Heusgen. Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho „cíti slabosť“ a „reaguje len na silu“.

Pri stretnutí v Mníchove, ktorý je synonymom pre pakt z roku 1938, ktorý umožnil nacistickému Nemecku obsadiť sudetské oblasti Československa, niektorí európski predstavitelia otvorene povedali, že sa obávajú, že „appeasement“ je opäť na programe dňa.

Pred totožným osudom pre Ukrajinu varoval okrem iného aj český prezident Petr Pavel, ktorý v Mníchove vyzval, aby Ukrajina a Európa boli súčasťou mierových rokovaní o Ukrajine. „Inak by to bola akási ozvena mníchovského ducha, ktorý Československo pozná veľmi dobre. Mám na mysli dohodu o našej krajine bez našej krajiny. Tentoraz o Ukrajine, ale aj o Európe,“ dodal prezident.

Tusk na Ukrajine o "neutrálnych" politikoch: Zaslúžia si miesto v pekle Video Poľský premiér Donald Tusk kritizoval politikov, ktorí sa tvária, že sú v ruskej vojne proti Ukrajine neutrálni, alebo sa rovnako stavajú ku Kyjevu a Moskve. Zdroj: Twitter Donalda Tuska

„Keď tu dnes večer stojím v Mníchove, nemôžem si pomôcť a musím sa opýtať: Nezažili sme to už raz?“ povedala šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová.

„Ako historik a politik dnes môžem povedať len: MNÍCHOV. NIKDY viac,“ uviedol zas poľský premiér Donald Tusk na Twitteri.