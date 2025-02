Čech, ktorý sa chcel pridať k Hizballáhu či Hamasu, pôjde na tri roky do väzenia

Krajský súd v Liberci poslal na tri roky do väzenia Artura Simona, ktorý sa chcel pridať k militantnému hnutiu Hizballáh, prípadne k Hamasu. Za podporu terorizmu mu hrozilo 12-ročné väzenie, ale pristúpil na dohodu o vine a treste, z ktorej vzišla nižšia sadzba. Na základe servera iDNES.cz a Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR.

„Chcel by som povedať, že to pre mňa bola veľmi tvrdá lekcia, pretože viem, že som človek, ktorý nie je schopný nikomu ublížiť. Ľutujem to a s rukou na srdci verím tomu, že sa poučím,“ citoval server Novinky.cz Simona pred súdom.

Muž vlani v auguste vycestoval do Bejrútu s cieľom pridať sa k Hizballáhu alebo Hamasu a bojovať proti Izraelu. Web iDNES.cz podotkol, že muž vycestoval do Libanonu, hoci nevedel po arabsky ani po anglicky. Na letisku v Bejrúte predložil na pasovej kontrole svoj telefón s prekladmi fráz, prostredníctvom ktorých žiadal, aby ho poslali za niekým, kto mu sprostredkuje kontakt so zástupcami týchto organizácií.

Pracovník pasovej kontroly namiesto toho kontaktoval českú ambasádu, ktorá si ho prevzala. Po návrate do ČR ho polícia zadržala a bol umiestnený do väzby.

Muž sa začal o teroristické organizácie zaujímať už okolo roku 2000. Približne o 20 rokov neskôr konvertoval na islam a následne sa chcel stať bojovníkom niektorej z organizácií. Podľa štátneho zástupcu bol skôr introvert, nemal veľa kamarátov a väčšinu času trávil na sociálnych sieťach.