ONLINE: Prímerie? Macron ho vidí o pár týždňov. Podľa Trumpa by Putin súhlasil aj s európskymi vojakmi ako mierotvorcami

6:00 Rusko je pripravené ponúknuť USA a ďalším zahraničným partnerom účasť na projektoch ťažby kovov vzácnych zemín, okrem iného na okupovaných ukrajinských územiach. Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS to v pondelok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s novinárom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubínom. Šéf Kremľa ďalej uviedol, že po vzájomnej dohode by mohli byť znížené obranné výdavky Ruska aj Spojených štátov o 50 percent. Moskva sa podľa Putinovho tvrdenia nestavia proti účasti Európy na mierových rokovaniach

5:40 Prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom by mohlo byť uzavreté už v najbližších týždňoch, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok večer washingtonského času v rozhovore pre médiá po stretnutí so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.

„Najskôr potrebujeme prímerie. Myslím, že by mohlo byť uzavreté v najbližších týždňoch,“ povedal Macron televíznej stanici Fox News po sérii pondelkových rokovaní s Trumpom v Bielom dome, ktoré sa z veľkej časti venovalo vojne na Ukrajine. Tú rozpútalo práve pred tromi rokmi Rusko na príkaz prezidenta Vladimira Putina.

Macron v rozhovore tiež povedal, že hovoril s európskymi lídrami a že mnohí z nich sú pripravení poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Macron a Trump sa pri svojom rokovaní zhodli na možnosti nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine po prípadnom uzavretí mierovej dohody a podľa Trumpa s týmto plánom súhlasí aj Putin.

Americký prezident Donald Trump a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v pondelok ale prejavili aj značné rozdiely v prístupe k vojne na Ukrajine, čo podčiarkuje aktuálne rozpory medzi Spojenými štátmi a Európou, pokiaľ ide o Trumpovu snahu rýchlo sa dohodnúť s Ruskom na prímerí. Obaja lídri počas celodenného rokovania, v deň tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu, demonštrovali svoj dlhoročný priateľský vzťah, Macron však dal jasne najavo, že s Trumpom v niektorých kľúčových otázkach nesúhlasí, píše agentúra Reuters.

Trump odmietol nazvať ruského prezidenta Vladimira Putina diktátorom, hoci minulý týždeň rovnakým termínom označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Macron v pondelok povedal, že je jasné, že v konflikte je Rusko agresorom, čo je tiež skutočnosť, ktorú Trump minulý týždeň spochybnil.

„Mier porušil prezident Putin,“ povedal Macron na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom po ich bilaterálnom rokovaní v Bielom dome.

Trump pri tej príležitosti zopakoval svoje želanie, aby bolo čo najskôr uzavreté prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, a zdôraznil, že sa to snaží dohodnúť, vrátane dosiahnutia trvalého mieru. Na tlačovej konferencii povedal, že od svojho nástupu do úradu mal za týmto účelom s ruskou stranou „niektoré skvelé rozhovory“ a že jeden z jeho prvých telefonátov smeroval Putinovi. Poznamenal tiež, že „jeho ľudia nepretržite rokujú s Putinovými ľuďmi“.

Trump predtým v pondelok tiež povedal, že akonáhle bude dosiahnutá dohoda, mohol by pricestovať do Moskvy na schôdzku s Putinom.

Macron v pondelok vo Washingtone naopak vyzval na premyslenejší prístup, ktorý by sa začal prímerím a následne mierovou dohodou zahŕňajúcou bezpečnostné záruky.

„My chceme mier, on chce mier. Chceme mier rýchlo, ale nechceme dohodu, ktorá je slabá,“ povedal Macron novinárom s tým, že takýto mier sa predovšetkým nesmie rovnať kapitulácii Ukrajiny. Akákoľvek mierová dohoda podľa neho musí byť „posúdená, preverená a overená“.

Obaja štátnici sa však zhodli na možnosti nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine po prípadnom uzavretí mierovej dohody. „Neboli by v prvej línii. Neboli by súčasťou žiadneho konfliktu. Boli by tam preto, aby zabezpečili dodržiavanie mieru,“ povedal Macron novinárom už skôr v Oválnej pracovni s Trumpom.

Trump povedal, že s týmto plánom súhlasí, rovnako ako Putin. „Áno, bude to akceptovať,“ povedal Trump o Putinovom postoji k európskym mierovým silám na Ukrajine. „Vyslovene som sa ho na to opýtal. Nemá s tým problém,“ povedal Trump.

Macron, prvý európsky líder, ktorý navštívil Trumpa od jeho návratu k moci pred mesiacom, označil ich rokovania za „zlomový bod“ v úsilí o jednotnejší prístup.

Macron sa snaží ťažiť zo vzťahu, ktorý s Trumpom nadviazal už počas jeho prvého mandátu. Francúzsky líder podľa Reuters ukázal, že sa mu podarilo s nepredvídateľným Trumpom šikovne rokovať bez toho, aby si ho znepriatelil. V jednom momente počas ich stretnutia v Oválnej pracovni sa Macron napríklad Trumpa dotkol a starostlivo opravil jeho tvrdenie, že Európa poskytla Ukrajine všetku pomoc vo forme pôžičiek.