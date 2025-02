Putin ponúka USA ťažbu nerastov aj vzájomné zníženie výdavkov na zbrojenie s USA a Čínou

Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS to v pondelok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s novinárom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubínom. Šéf Kremľa ďalej uviedol, že po vzájomnej dohode by mohli byť znížené obranné výdavky Ruska aj Spojených štátov o 50 percent. Moskva sa podľa Putinovho tvrdenia nestavia proti účasti Európy na mierových rokovaniach.

Fico na výbore NR SR o stretnutí s Putinom (celá debata) Video

„Kovy vzácnych zemín sú veľmi dôležitou súčasťou, veľmi dôležitým zdrojom pre moderné odvetvie ekonomiky. A my v tomto smere zatiaľ veľa nerobíme. Mali by sme robiť viac,“ povedal Putin a dodal, že Rusko je pripravené ponúknuť Američanom spoluprácu v tejto sfére. "Pokiaľ ide o nové územia, tak je to rovnaké… Sme pripravení spolupracovať s našimi partnermi, vrátane Američanov, aj tam, "uviedol s odvolaním sa na ukrajinské územia, ktoré Rusko okupuje.

Šéf Kremľa sa tak vyjadril v čase, keď Washington a Kyjev rokujú dohodu o prístupe Spojených štátov k ukrajinským vzácnym nerastom. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že dohoda je „veľmi blízko“ a uviedol, že by sa už tento či budúci týždeň mohol stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským k jej podpisu. Vyhlásil to na okraj rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Bielom dome, ktoré bolo venované predovšetkým vyhliadkam na ukončenie vojny na Ukrajine.

„Nás sa to netýka,“ uviedol Putin podľa TASS s odvolaním sa na túto dohodu. Šéf Kremľa ďalej v rozhovore povedal, že Rusko je jedným z lídrov v zásobách kovov vzácnych zemín.

Ruský prezident ďalej povedal, že Moskva nie je proti účasti Európy v rusko-amerických vyjednávaniach o ukončení bojov na Ukrajine. Tá sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii, ktorú rozpútalo Rusko na príkaz Putina presne pred tromi rokmi. V Saudskej Arábii sa minulý týždeň stretli americkí a ruskí činitelia, aby prerokovali cesty k ukončeniu vojny. Ukrajina ani európski činitelia na stretnutie pozvaní neboli.

Západné krajiny – vrátane USA – sa po ruskom vpáde postavili na stranu Kyjeva a proti Rusku uvalili sankcie. V januári sa ale do Bieleho domu vrátil Donald Trump, ktorý opakovane uvádzal, že chce vojnu čo najskôr ukončiť, a prístup Washingtonu k Rusku zmenil. S Putinom si telefonoval a v posledných dňoch sa ostro vymedzil voči Zelenskému, ktorého nazval diktátorom. Zelenskyj, naopak, uviedol, že Trump žije v dezinformačnom priestore. Európski politici sa obávajú, že Trump prevzal rétoriku Kremľa.

„Mohli by sme sa dohodnúť so Spojenými štátmi – USA by znížili (výdavky na obranu) o 50 percent a my by sme ich znížili o 50 percent. A Čínska ľudová republika by sa potom pridala, keby chcela. Myslíme si, že návrh je dobrý a sme pripravení o ňom diskutovať,“ povedal Putin. Podľa agentúry AFP tak reagoval na návrh Trumpa, aby všetky tri krajiny znížili o polovicu svoje vojenské rozpočty.