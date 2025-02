Macron v Bielom dome Trumpa nečakane usmernil. V otázke Ukrajiny sa napriek priateľským gestám rozchádzajú

NATO stojí za Ukrajinou. Hrdinom sláva! Video Ruky, ktoré budovali Ukrajinu, udržiavajú plameň slobody. Ruská celoplošná invázia už trvá tri roky.

Trump odmietol nazvať ruského prezidenta Vladimira Putina diktátorom, hoci minulý týždeň rovnakým termínom označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Macron povedal, že je jasné, že v konflikte je Rusko agresorom, čo je tiež skutočnosť, ktorú Trump minulý týždeň spochybnil.

„Mier porušil prezident Putin,“ povedal Macron na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom po ich bilaterálnom rokovaní v Bielom dome.

Trump pri tej príležitosti zopakoval svoje želanie, aby bolo čo najskôr uzavreté prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, a zdôraznil, že sa ho snaží dohodnúť, vrátane dosiahnutia trvalého mieru. Na tlačovej konferencii povedal, že od svojho nástupu do úradu mal za týmto účelom s ruskou stranou „niektoré skvelé rozhovory“ a že jeden z jeho prvých telefonátov smeroval Putinovi. Poznamenal tiež, že „jeho ľudia nepretržite rokujú s Putinovými ľuďmi“.

Trump predtým tiež povedal, že akonáhle bude dosiahnutá dohoda, mohol by pricestovať do Moskvy na schôdzku s Putinom.

Macron vo Washingtone naopak vyzval na premyslenejší prístup, ktorý by sa začal prímerím a následne mierovou dohodou zahŕňajúcou bezpečnostné záruky.

„My chceme mier, on chce mier. Chceme mier rýchlo, ale nechceme dohodu, ktorá je slabá,“ povedal Macron novinárom s tým, že takýto mier sa predovšetkým nesmie rovnať kapitulácii Ukrajiny. Akákoľvek mierová dohoda podľa neho musí byť „posúdená, preverená a overená“.

Obaja štátnici sa však zhodli na možnosti nasadenia európskych mierových síl na Ukrajine po prípadnom uzavretí mierovej dohody. „Neboli by v prvej línii. Neboli by súčasťou žiadneho konfliktu. Boli by tam preto, aby zabezpečili dodržiavanie mieru,“ povedal Macron novinárom už skôr v Oválnej pracovni s Trumpom.

Trump povedal, že s týmto plánom súhlasí, rovnako ako Putin. „Áno, bude to akceptovať,“ povedal Trump o Putinovom postoji k európskym mierovým silám na Ukrajine. „Vyslovene som sa ho na to opýtal. Nemá s tým problém,“ povedal Trump.

Macron, prvý európsky líder, ktorý navštívil Trumpa od jeho návratu k moci pred mesiacom, označil ich rokovania za „zlomový bod“ v úsilí o jednotnejší prístup.

Foto: SITA/AP, Manuel Balce Ceneta Donald Trump, Emmanuel Macron Donald Trump a Emmanuel Macron v Bielom dome.

Macron sa snaží ťažiť zo vzťahu, ktorý s Trumpom nadviazal už počas jeho prvého mandátu. Francúzsky líder podľa Reuters ukázal, že sa mu podarilo s nepredvídateľným Trumpom šikovne rokovať bez toho, aby si ho znepriatelil. V jednom momente počas ich stretnutia v Oválnej pracovni sa Macron napríklad Trumpa dotkol a starostlivo opravil jeho tvrdenie, že Európa poskytla Ukrajine všetku pomoc vo forme pôžičiek.

„Aby ste rozumeli, Európa požičiava Ukrajine peniaze. Dostávajú svoje peniaze späť,“ začal Trump. Macron ho v tom okamihu chytil za ruku a povedal: „Nie, v skutočnosti, aby som bol úprimný, sme tie peniaze zaplatili. Zaplatili sme 60 percent celkovej sumy. Bolo to podobne ako v prípade USA: pôžičky, záruky a granty,“ povedal francúzsky prezident.