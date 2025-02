Tvrdá hra o ukrajinské bohatstvo: EÚ ponúkla Kyjevu vlastnú dohodu o nerastoch

Eurokomisár pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné uviedol, že konkurenčný návrh predložil ukrajinským predstaviteľom pri návšteve delegácie Európskej komisie v Kyjeve, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti tretieho výročia rozsiahlej ruskej invázie.

Čakalo sa, že Ukrajina padne a Zelenskyj utečie. Tri roky vojny prekvapujú, tvrdí exminister Demeš Video Rozhovor s Pavlom Demešom - tri roky vojny proti Ukrajine. / Zdroj: ta3

„Dvadsaťjeden z 30 kritických materiálov, ktoré Európa potrebuje, môže v rámci obojstranne výhodného partnerstva poskytnúť Ukrajina,“ povedal podľa agentúry AFP. „Pridaná hodnota, ktorú Európa ponúka, spočíva v tom, že nikdy nebudeme požadovať dohodu, ktorá nie je výhodná pre obe strany,“ povedal Séjourné.

Americký prezident Trump sa podľa serveru Politico snaží čoraz agresívnejšie získať prístup k nerastnému bohatstvu Ukrajiny a požaduje až 500 miliárd dolárov ako náhradu za to, že Washington podporil Kyjev pri odrážaní ruskej invázie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doteraz odmietol podpísať dva návrhy dohody navrhnuté Trumpovou administratívou s tým, že podmienky, ktoré podľa denníka The New York Times zahŕňajú to, že sa Kyjev vzdá nerastných surovín a príjmov z ropy, plynu, prístavov a ďalšej infraštruktúry vo výške 500 miliárd dolárov, sú príliš tvrdé. Americký návrh tiež podľa Zelenského neponúka žiadne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu do budúcnosti.

Ukrajina má významné ložiská dôležitých prvkov a nerastov, od lítia po titán, ktoré sú nevyhnutné pre moderné technológie a sú veľmi žiadané v celosvetovom boji o zdroje. Má tiež značné zásoby uhlia, ropy, plynu a uránu, hoci väčšina z nich sa nachádza na území pod ruskou kontrolou.