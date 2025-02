Stiahne Trump americké atómové hlavice z Európy? Francúzsko je pripravené nasadiť svoj jadrový štít

Francúzsko je pripravené nasadiť svoje stíhačky nesúce jadrové zbrane do Nemecka na ochranu Európy v prípade, že sa Spojené štáty rozhodnú z kontinentu stiahnuť svoje sily. Informoval o tom v utorok britský denník The Telegraf s odvolaním sa na nemenované zdroje, píše TASR.

Spojené štáty dlhodobo garantujú bezpečnosť Európy arzenálom približne 100 jadrových zbraní, z ktorých mnoho je umiestnených na americkej vojenskej základni v Nemecku.

NATO nacvičuje jadrové odstrašenie Video Manévre NATO Steadfast Noon (Nezlomné poludnie) sú zamerané na jadrové odstrašenie - archívne video. Zdroj: NATO

Súčasná americká administratíva pod vedením prezidenta Donalda Trumpa však tlačí na Európu, aby posilnila svoju vlastnú obranu, a zároveň hrozí, že by mohla americkú vojenskú prítomnosť na kontinente prehodnotiť aj vzhľadom na svoje priority v azíjsko-tichomorskom regióne a na hraniciach s Mexikom, informovala minulý týždeň stanica NBC News.

Podľa nej americký minister obrany Pete Hegseth povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému na stretnutí za zatvorenými dverami, že USA môžu z Európy stiahnuť značný počet svojich vojakov. Túto informáciu pre NBC potvrdilo päť amerických predstaviteľov a jeden činiteľ, ktorý sa osobne zúčastnil na schôdzke oboch strán.

Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA? Video Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu Pentagónu

Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorého konzervatívny blok CDU/CSU zvíťazil vo víkendových voľbách do Spolkového snemu, v piatok varoval, že Európa sa musí pripraviť aj na možnosť, že Trump už nebude bezpodmienečne dodržiavať záväzok NATO v oblasti kolektívnej obrany.

Je preto podľa Merza dôležité, aby sa Európa snažila zabezpečiť, že bude schopná brániť kontinent sama. Líder nemeckých konzervatívcov prisľúbil, že bude rokovať s Francúzskom i Britániou, aby rozšírili svoju jadrovú ochranu aj na Nemecko.

Rozhovory o európskom odstrašujúcom prostriedku pre Nemecko sa zatiaľ nezačali, poznamenali pre britské noviny nemecké diplomatické zdroje s tým, že Merz je momentálne zapojený do rokovaní o zostavení koaličnej vlády.

„Chápem to tak, že na strane CDU sa uvažuje spôsobom, že potrebujeme jadrový dáždnik, chceme sa k tomu vyjadriť, mali by sme byť pripravení o tom hovoriť a sme ochotní za to zaplatiť,“ povedal jeden z citovaných diplomatov. Súčasne ale upozornil, že Berlín takúto žiadosť pravdepodobne oficiálne nepredloží, pokiaľ Američania nestiahnu svoje jadrové zbrane z Nemecka.

Nemenovaný francúzsky predstaviteľ i nemeckí diplomati pre The Telegraf uviedli, že umiestnenie francúzskych stíhačiek s jadrovými zbraňami v Nemecku by vyslalo silný odkaz Rusku a zároveň mohlo vyvinúť tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby podnikol rovnaký krok ako Paríž a dokázal, že to s prispievaním k európskej bezpečnosti myslí vážne.

Francúzsky arzenál podľa predpokladov obsahuje približne 300 jadrových zbraní a britský jadrový program Trident pozostáva zo štyroch ponoriek triedy Vanguard, z ktorých každá môže niesť až 16 bojových hlavíc.

Francúzske prostriedky jadrového odstrašenia sú v súčasnosti nezávislé od Severoatlantickej aliancie, zatiaľ čo tie britské tvoria kľúčovú súčasť obrannej stratégie NATO, poznamenal The Telegraph.

Starmer sa v otázke riešenia vojny na Ukrajine postavil skôr na stranu európskych lídrov než na stranu Trumpa a chce s Európskou úniou uzavrieť bezpečnostný a obranný pakt.