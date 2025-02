Trump bozkávajúci nohy Muskovi. V USA pátrajú po autorovi videa vytvoreného umelou inteligenciou

Video s titulkom „Nech žije skutočný kráľ“ bolo vložené do videosprávy z Trumpovho postu na jeho sieti Truth Social oslavujúcej zrušenie poplatkov za vstup áut do centra New Yorku.

Hovorca ministerstva bytovej výstavby uviedol, že tento kúsok „zneužíva zdroje daňových poplatníkov“ a preto ministerstvo plánuje prípad vyšetriť a prepustiť zodpovedných.

Video sa objavilo v rovnaký deň, v ktorom uplynula lehota stanovená americkým Úradom pre efektivitu štátnej správy (DOGE) pre federálnych zamestnancov, aby popísali svoje pracovné úspechy. Podľa Muska majú federálni zamestnanci obhájiť dôležitosť svojej práce, inak prídu o zamestnanie.

