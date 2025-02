Taliban zadržiava britský pár, v Afganistane viedli vzdelávacie projekty

Ďalšie podrobnosti k prípadu DPA neuviedla.

Podľa BBC sú zadržanými Briti vo veku 79 a 75 rokov, ktorí v Afganistane žijú už niekoľko desaťročí a 18 rokov tam vedie rôzne vzdelávacie projekty.

Stanica ďalej uviedla, že manželov zadržali 1. februára, keď sa vracali do mesta Bámján. Dôvod zatknutia nie je známy, no manželia okrem iného realizovali aj vzdelávacie projekty pre staršie dievčatá, hoci Taliban zakázal ženám a dievčatám starším ako 12 rokov chodiť do školy. Niektoré súkromné inštitúty však naďalej ponúkajú pre staršie dievčatá napríklad výučbu cudzích jazykov.

Po zatknutí boli manželia spočiatku schopní udržiavať kontakt so svojimi štyrmi deťmi prostredníctvom textových správ. Tie sa tak dozvedeli, že ich rodičov zadržiava ministerstvo vnútra, ktoré ich ubezpečilo, že sú „v poriadku“. O tri dni neskôr bol však aj tento kontakt prerušený.

Britské ministerstvo zahraničných vecí podľa BBC vie, že v Afganistane boli zadržaní dvaja britskí štátni príslušníci. Pomoc je však v tomto prípade obmedzená skutočnosťou, že Spojené kráľovstvo neuznáva vládu Talibanu a nemá v Kábule žiadne veľvyslanectvo.