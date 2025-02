Trump chce predávať zlaté karty, za päť miliónov dolárov umožnia pobyt v USA. Láka aj ruských oligarchov

Podľa tlačových agentúr to v utorok povedal médiám v Bielom dome. Majitelia kariet by v krajine vytvárali pracovné miesta a platili dane, vyhlásil prezident. Do nového imigračného programu by sa podľa Trumpa mohli zapojiť aj ruskí oligarchovia.

Takto Trump pozdravil Fica na konferencii CPAC Video