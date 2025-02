Takto si cestu na vysnívanú dovolenku nepredstavovali. Posádka posadila vedľa páru počas letu do Dauhy mŕtvu cestujúcu

Austrálsky pár opísal, ako sa pre neho let z Melbourne do Dauhy premenil na traumatizujúcu skúsenosť, keď vedľa neho posádka letu katarskej spoločnosti Qatar Airways posadila telo zosnulej cestujúcej. Informoval o tom spravodajský server BBC.

Mitchell Ring a Jennifer Colinová, ktorí cestovali do Benátok na vysnívanú dovolenku, oznámili austrálskej televízii Channel 9, že počas letu z Melbourne do Dauhy zomrela žena sediaca cez uličku od nich. Posádka lietadla podľa páru telo zosnulej ženy zabalila do deky a posadila ho vedľa Ringa na zvyšné štyri hodiny letu bez toho, aby páru ponúkla iné miesto na sedenie, hoci boli v lietadle neobsadené sedadlá.

Spoločnosť Qatar Airways uviedla, že sa ospravedlňuje za „všetky nepríjemnosti alebo trápenia, ktoré tento incident mohol spôsobiť“, a dodala, že práve kontaktuje cestujúcich.

Austrálsky pár však uviedol, že ich spoločnosť Qatar Airways nekontaktovala a pomoc im neponúkla ani austrálska aerolinka Qantas, cez ktorú si letenky objednali. Dodali, že by mal byť zavedený postup, ktorý by v takýchto situáciách zabezpečil starostlivosť o cestujúcich na palube.

Ring povedal austrálskej televízii, že posádka zareagovala okamžite, keď žena skolabovala, ale „bohužiaľ sa pani nepodarilo zachrániť, čo bolo zdrvujúce“. Posádka sa podľa Ringa následne pokúsila telo presunúť k business triede. „Ale bola to celkom veľká dáma a nemohli ju preniesť uličkou,“ dodal Ring.

Posádka si následne podľa Ringa všimla, že je vedľa neho voľné miesto a požiadala ho, či by sa nemohol posadiť vedľa, čo urobil. „Potom tu pani posadili na miesto, kde som predtým sedel,“ uviedol.

Colinovej sa podarilo nájsť voľné miesto blízko, ale Ring uviedol, že mu posádka iné sedadlo neponúkla, hoci boli v lietadle aj iné voľné miesta. Keď lietadlo o štyri hodiny neskôr pristálo, boli cestujúci podľa Ringa požiadaní, aby zostali na svojich miestach, a do lietadla prišli zdravotníci s políciou. Záchranári potom začali zo ženy skladať prikrývky a Ring zbadal jej tvár.

„Absolútne chápeme, že nemôžeme viniť leteckú spoločnosť zo smrti nebohej pani, ale musí existovať postup ohľadom toho, ako sa postarať o zákazníkov na palube,“ uviedla Colinová, pričom incident označila za „traumatizujúcu“ skúsenosť.

„V prvom rade sme v myšlienkach s rodinou cestujúci, ktorá bohužiaľ zomrela na palube nášho letu… Ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti a trápenia, ktoré tento incident mohol spôsobiť, a v súčasnosti kontaktujeme cestujúcich v súlade s našimi zásadami a postupmi,“ uviedla vo vyhlásení Qatar Airways.

Letecká spoločnosť Qantas odkázala vo vyhlásení na Qatar Airways. „Proces riešenia incidentov na palube lietadla, ako je tento, je riadený prevádzkujúcou leteckou spoločnosťou, ktorou je v tomto prípade Qatar Airways,“ uviedla.