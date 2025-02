Dávam Ukrajine 'právo bojovať ďalej,' hovorí Trump po dosiahnutí dohody o nerastoch

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal v najbližších dňoch cestovať do Washingtonu, po tom, ako sa Spojené štáty a Ukrajina dohodli na podmienkach dohody týkajúcej sa prírodných vzácnych nerastoch a povojnovej obnovy krajiny.

Rokovania o dohode prebiehali niekoľko dní a ich súčasťou bolo aj umožnenie prístupu USA k ukrajinským vzácnym zeminám ako súčasť širších diskusií o ukončení ruskej invázie.

Ukrajinský predstaviteľ pre CNN uviedol, že podmienky boli odsúhlasené po tom, ako z textu odstránili „všetko neprijateľné“ a teraz je jasnejšie vysvetlené, ako táto dohoda prispeje k bezpečnosti a mieru na Ukrajine.

Právo pokračovať v boji

Na otázku, čo Ukrajina získa v rámci dohody o nerastoch, Trump odpovedal: „350 miliárd dolárov a veľa vybavenia, vojenského vybavenia, a právo bojovať ďalej.“

„Dohodli sme sa v podstate na vzácnych zeminách a rôznych ďalších veciach,“ povedal Trump novinárom a dodal, že o budúcej bezpečnosti Ukrajiny budú rokovať „neskôr“, píše server CNN. Podľa šéfa Bieleho domu to nebude problém. „Hovoril som o tom s Ruskom. Nezdalo sa, že by s tým mali problém. Takže si myslím, že chápu (…) keď to spravíme, už sa nevrátia späť,“ povedal americký prezident.

Ukrajina sa snaží získať bezpečnostné záruky, pričom Kyjev nechce len získať späť stratené územia, ale aj ochranu pred možnou budúcou ruskou inváziou.

Podrobnosti dohody zatiaľ nie sú známe, no hlavným sporným bodom bola požiadavka administratívy Donalda Trumpa, aby USA získali podiel vo výške 500 miliárd dolárov z ukrajinských vzácnych zemín a ďalších nerastov výmenou za pomoc, ktorú USA už poskytli Kyjevu. Túto podmienku však Zelenskyj predtým odmietol.

Zdroj CNN cez víkend uviedol, že Zelenskyj nemohol prijať skoršiu verziu dohody, pretože neobsahovala žiadne americké „záväzky“, zatiaľ čo Ukrajina mala „poskytnúť všetko“.

Stretnutie s Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá v piatok odcestovať do Washingtonu na stretnutie so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Príchod Zelenského potvrdil samotný prezident Trump.

„Počul som, že (Zelenskyj) príde v piatok. Určite mi to neprekáža, ak chce prísť, a rád by to podpísal spolu so mnou. A chápem, že je to veľká vec, naozaj veľká vec,“ povedal americký prezident z Oválnej pracovne.

CNN v pondelok s odvolaním sa na ukrajinský zdroj oboznámený s rokovaniami informovala, že niektoré zložitejšie detaily týkajúce sa dohody o prírodných zdrojoch sa budú riešiť v nasledujúcich rozhovoroch a prezidenti USA a Ukrajiny by mohli osobne diskutovať o bezpečnostných zárukách.

Presné znenie bezpečnostných opatrení pre Ukrajinu v najnovšom návrhu zostáva nejasné.