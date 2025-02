Moskva znovu odmietla vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu. Diplomati Ruska a USA sa stretnú v Turecku

Zástupcovia Ruska a Spojených štátov sa vo štvrtok stretnú v tureckom Istanbule, kde budú diskutovať o činnosti svojich veľvyslanectiev, oznámil tiež ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom Video Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Stretnutie Trumpa s Putinom

O prípadnom osobnom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom nateraz nie sú známe nové informácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že takáto schôdzka by mala prebehnúť, no vyžaduje si dôkladnú prípravu, informuje TASR podľa agentúry TASS.

„V súčasnosti nie sú k dispozícii nijaké bližšie podrobnosti týkajúce sa osobného stretnutia. Je však zrejmé, že by sa malo uskutočniť a malo by byť dobre pripravené. Toto pochopenie majú obaja prezidenti,“ uviedol Peskov.

Trump aj Putin opakovane verejne deklarovali svoj záujem o osobnú schôdzku. Obaja začiatkom februára spolu telefonovali a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú pred tromi rokmi napadlo Rusko.

Na telefonický rozhovor lídrov následne nadviazali rokovania zástupcov USA a Ruska v Saudskej Arábii, ktoré sa okrem iného týkali možnej normalizácie vzájomných vzťahov.

Momentálne podľa Peskova prebieha postupné plnenie dohôd, ktoré dosiahli hlavy štátov a delegácie počas rozhovorov v Rijáde. Prostredníctvom ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín sa zase organizujú diskusie na expertnej úrovni, ktoré budú následne pokračovať. „Tento proces povedie k príprave stretnutia na najvyššej úrovni,“ dodal Peskov.

Dohoda o nerastoch

Hovorca ruského prezidenta sa vyjadril aj k správam o dosiahnutí dohody o kritických surovinách medzi USA a Ukrajinou. Kremeľ podľa jeho slov stále čaká na oficiálne potvrdenie, že sa strany dohodli na jej podmienkach.

Trump v utorok potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce koncom tohto týždňa navštíviť Spojené štáty, aby spolu podpísali dohodu o nerastných surovinách. Washington a Kyjev by na jej základe spoločne ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny.

Dohoda takisto predpokladá vytvorenie nového fondu, do ktorého Ukrajina vyčlení 50 percent budúcich príjmov z ťažby nerastných surovín, ropy a plynu. Prostriedky vo fonde by sa mali potom použiť na investície do projektov na Ukrajine.

Zelenskyj pôvodnú verziu dohody odmietol s tým, že neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky a počíta so sumou 500 miliárd dolárov pre USA. Trump tvrdil, že ide o kompenzáciu za doterajšiu americkú pomoc Ukrajine. Podľa Kyjeva však USA za uplynulé tri roky poskytli približne 100 miliárd dolárov, z čoho zhruba 67 miliárd tvorí vojenská pomoc.

Denník The Financial Times v utorok informoval, že k dohode na podmienkach vyjednávači dospeli po tom, čo americká strana upustila od svojej požiadavky, aby USA z tohto projektu získali potenciálny príjem vo výške 500 miliárd dolárov.

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video O čom to Rusko rozpráva? Takto v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. A ruskému veľvyslancovi pri Organizácii Spojených národov Vasilijovi Nebenzjovi dal politicko-historickú lekciu. Zdroj: Twitter poľskej vlády

Ukrajinský zdroj agentúry AFP povedal, že návrh obsahuje aj odkaz na „bezpečnosť“, no úlohu Spojených štátov konkrétne nestanovuje. Okrem toho zostávajú nevyriešené aj otázky, ako bude podiel USA v onom fonde a podmienky „spoločného vlastníctva“, ktoré sa majú vyriešiť v následných dohodách.

Takisto Rusko je podľa Putina ochotné ponúknuť Spojeným štátom a ďalším krajinám účasť na ťažbe strategických nerastných surovín, okrem iného aj na okupovaných častiach Ukrajiny.