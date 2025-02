Dohoda, ktorá mení pravidlá hry: prečítajte si kompletné znenie zmluvy o nerastoch medzi Ukrajinou a USA

Spojené štáty a Ukrajina sa zhodli na podmienkach dohody o ukrajinských nerastoch. Ukončenie rokovaní oficiálne oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal, ktorý tiež spomenul, že zmluva s USA obsahuje kľúčovú podmienku Ukrajiny zahrnúť do dohody zmienku o bezpečnostných zárukách. Server Europska pravda zverejnil plné znenie dohody.

Dohoda so Spojenými štátmi je partnerský projekt, ktorý berie do úvahy záujmy Ukrajiny, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj. Ukrajina potrebuje vedieť, či sa môže spoliehať na USA, uviedol. Zelenskyj podľa Reuters novinárom povedal, že úspech dohody s USA o nerastnom bohatstve bude závisieť od amerického prezidenta Donalda Trumpovi a že ide o súčasť širších dohôd s USA, ktoré by Ukrajine mali poskytnúť bezpečnostné záruky zabezpečenia trvalého a spravodlivého mieru.

Zelenskyj by mal v najbližších dňoch cestovať do Washingtonu, po tom, ako sa Spojené štáty a Ukrajina dohodli na podmienkach dohody.

Hlavnou právnou povinnosťou Ukrajiny je začať rokovania so Spojenými štátmi o podrobnejšej dohode. Hlavnou zákonnou povinnosťou Ukrajiny je začať rokovania o podrobnejšej dohode, ktorá bude upravovať činnosť takzvaného „Rekonštrukčného investičného fondu“ – bilaterálnej štruktúry, ktorú majú vytvoriť Ukrajina a USA.

Ukrajinskému vyjednávaciemu tímu sa v posledných dňoch podarilo úplne zmeniť vyznenie dokumentu v porovnaní s početnými predchádzajúcimi návrhmi USA. Podľa zdrojov Europskej pravdy je potenciálne možné vykonať v dohode menšie zmeny, ale hlavné ustanovenia už boli dohodnuté.

Kompletné znenie:

BILATERÁLNA DOHODA O STANOVENÍ PODMIENOK A PRAVIDIEL PRE INVESTIČNÝ FOND NA OBNOVU

KEĎŽE Spojené štáty americké poskytli Ukrajine významnú finančnú a materiálnu podporu od plnohodnotnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022;

KEĎŽE americký ľud si želá investovať spolu s Ukrajinou do slobodnej, suverénnej a bezpečnej Ukrajiny;

KEĎŽE Spojené štáty americké a Ukrajina si želajú trvalý mier na Ukrajine a trvalé partnerstvo medzi ich dvoma národmi a vládami;

KEĎŽE Spojené štáty americké a Ukrajina uznávajú príspevok Ukrajiny k posilneniu medzinárodného mieru a bezpečnosti dobrovoľným vzdaním sa tretieho najväčšieho arzenálu jadrových zbraní na svete;

KEĎŽE Spojené štáty americké a Ukrajina chcú zabezpečiť, aby štáty a iné subjekty, ktoré konali proti Ukrajine v konflikte, neprofitovali z obnovy Ukrajiny po dosiahnutí trvalého mieru;

TERAZ, PRETO, vláda Spojených štátov amerických a vláda Ukrajiny (každá ako „Účastník“) týmto uzatvárajú túto Bilaterálnu dohodu o stanovení podmienok a pravidiel pre Investičný fond na obnovu s cieľom prehĺbiť partnerstvo medzi Spojenými štátmi americkými a Ukrajinou, ako je uvedené nižšie.

1) Vlády Ukrajiny a Spojených štátov amerických, s cieľom dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine, zamýšľajú založiť Investičný fond na obnovu (Fond), pričom budú spolupracovať vo Fonde prostredníctvom spoločného vlastníctva, ktoré bude ďalej definované v Dohode o Fonde. Spoločné vlastníctvo bude zohľadňovať skutočné príspevky Účastníkov, ako je definované v častiach 3 a 4. Fond bude spoločne riadený zástupcami vlády Ukrajiny a vlády Spojených štátov amerických. Podrobnejšie podmienky týkajúce sa správy a fungovania Fondu budú stanovené v následnej dohode (Dohoda o Fonde), ktorá bude bezodkladne vyrokovaná po uzavretí tejto Bilaterálnej dohody. Maximálne percento vlastníctva kapitálu a finančných záujmov Fondu, ktoré bude držať vláda Spojených štátov amerických, a rozhodovacie právomoci zástupcov vlády Spojených štátov amerických budú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojených štátov amerických.

Žiadny z Účastníkov nepredá, nepostúpi ani inak neodcudzí, priamo alebo nepriamo, akúkoľvek časť svojho podielu vo Fonde bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého Účastníka.

2) Fond bude zhromažďovať a reinvestovať príjmy prispievané do Fondu, po odpočítaní výdavkov vzniknutých Fondu, a bude získavať príjmy z budúcej monetizácie všetkých relevantných prírodných zdrojov vo vlastníctve vlády Ukrajiny (či už priamo alebo nepriamo vlastnených vládou Ukrajiny), ako je definované v časti 3.

3) Vláda Ukrajiny prispeje do Fondu 50 percent všetkých príjmov získaných z budúcej monetizácie všetkých relevantných prírodných zdrojov vo vlastníctve vlády Ukrajiny (či už priamo alebo nepriamo vlastnených vládou Ukrajiny), definovaných ako ložiská minerálov, uhľovodíkov, ropy, zemného plynu a iných vyťažiteľných materiálov a inej infraštruktúry relevantnej pre prírodné zdroje (ako sú terminály na skvapalnený zemný plyn a prístavná infraštruktúra), ako sa dohodnú obaja Účastníci, a ako môže byť ďalej opísané v Dohode o Fonde. Pre vyjasnenie, takéto budúce zdroje príjmov nezahŕňajú súčasné zdroje príjmov, ktoré sú už súčasťou všeobecných rozpočtových príjmov Ukrajiny. Časový rámec, rozsah a udržateľnosť príspevkov budú ďalej definované v Dohode o Fonde.

Fond môže podľa vlastného uváženia pripísať alebo vrátiť vláde Ukrajiny skutočné výdavky vzniknuté novovyvinutými projektmi, z ktorých Fond získava príjmy.

Príspevky do Fondu budú reinvestované aspoň raz ročne na podporu bezpečnosti, ochrany a prosperity Ukrajiny, čo bude ďalej definované v Dohode o Fonde. Dohoda o Fonde bude zahŕňať aj ustanovenia o budúcich distribúciách.

4) V súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojených štátov amerických bude vláda Spojených štátov amerických udržiavať dlhodobý finančný záväzok na rozvoj stabilnej a ekonomicky prosperujúcej Ukrajiny. Ďalšie príspevky môžu zahŕňať finančné prostriedky, finančné nástroje a iné hmotné a nehmotné aktíva, ktoré sú kľúčové pre obnovu Ukrajiny.

5) Investičný proces Fondu bude navrhnutý tak, aby investoval do projektov na Ukrajine a priťahoval investície na zvýšenie rozvoja, spracovania a monetizácie všetkých verejných a súkromných ukrajinských aktív vrátane, ale nie výlučne, ložísk nerastov, uhľovodíkov, ropy, zemného plynu a iných ťažiteľných materiálov, infraštruktúry, prístavov a štátnych podnikov, ako sú ďalej opísané v Dohode o Fonde. Vláda Spojených štátov amerických a vláda Ukrajiny majú v úmysle, aby investičný proces viedol k možnostiam distribúcie ďalších finančných prostriedkov a väčšiemu reinvestovaniu, s cieľom zabezpečiť dostatočný prísun kapitálu na obnovu Ukrajiny, ako je uvedené v Dohode o Fonde.

Účastníci si vyhradzujú právo podniknúť také kroky, ktoré sú nevyhnutné na ochranu a maximalizáciu hodnoty ich ekonomických záujmov vo Fonde.

6) Dohoda o Fonde bude obsahovať príslušné vyhlásenia a záruky, vrátane tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie, že akékoľvek záväzky, ktoré môže mať vláda Ukrajiny voči tretím stranám, alebo také záväzky, ktoré môže v budúcnosti prevziať, nebudú zahŕňať predaj, postúpenie, prevod, založenie alebo iné zaťaženie príspevkov vlády Ukrajiny do Fondu alebo aktív, z ktorých tieto príspevky pochádzajú, ani nakladanie s prostriedkami Fondu.

Pri vypracúvaní Dohody o Fonde sa účastníci budú snažiť vyhnúť konfliktom s povinnosťami Ukrajiny vyplývajúcimi z jej pristúpenia k Európskej únii alebo jej záväzkami podľa dohôd s medzinárodnými finančnými inštitúciami a inými oficiálnymi veriteľmi. Dohoda o Fonde bude okrem iného obsahovať uznanie, že samotná Dohoda o Fonde a aktivity v nej stanovené majú obchodný charakter.

7) Dohodu o Fonde ratifikuje parlament Ukrajiny v súlade so zákonom Ukrajiny „O medzinárodných zmluvách Ukrajiny“.

8) Dohoda o Fonde bude venovať osobitnú pozornosť kontrolným mechanizmom, ktoré znemožnia oslabenie, porušenie alebo obchádzanie sankcií a iných reštriktívnych opatrení.

9) Text Dohody o Fonde bude bezodkladne vypracovaný pracovnými skupinami vedenými splnomocnenými zástupcami vlády Ukrajiny a vlády Spojených štátov amerických. Kontaktné osoby zodpovedné za prípravu Dohody o Fonde na základe tejto bilaterálnej dohody sú: za vládu Spojených štátov amerických: Ministerstvo financií; za vládu Ukrajiny: Ministerstvo financií a Ministerstvo hospodárstva.

10) Táto bilaterálna dohoda a Dohoda o Fonde budú tvoriť neoddeliteľné súčasti architektúry bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj konkrétne kroky na nastolenie trvalého mieru, posilnenie hospodárskej bezpečnosti a odolnosti a odzrkadľujú ciele uvedené v preambule tejto bilaterálnej dohody.

Vláda Spojených štátov amerických podporuje úsilie Ukrajiny získať bezpečnostné záruky potrebné na nastolenie trvalého mieru. Účastníci sa budú usilovať identifikovať všetky potrebné kroky na ochranu vzájomných investícií, ako sú definované v Dohode o Fonde.

11) Táto bilaterálna dohoda je záväzná a bude vykonávaná každým účastníkom v súlade s jeho vnútroštátnymi postupmi. Vláda Spojených štátov amerických a vláda Ukrajiny sa zaväzujú bezodkladne pristúpiť k rokovaniam o Dohode o Fonde.