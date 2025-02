Trump zvažuje, že zažaluje médiá či autorov, ktorí používajú anonymné zdroje

Trumpova vízia zrekonštruovaného Pásma Gazy na bizarnom videu vytvorenom AI Video

„Vychádzajú falošné knihy a príbehy s anonymnými zdrojmi a ja v určitom bode niektorých týchto nečestných autorov a vydavateľov kníh zažalujem, aby sa zistilo, či tieto zdroje existujú, pretože väčšinou neexistujú,“ uviedol Trump na sociálnych sieťach. V príspevku tiež označil svoj prvý mesiac v úrade za „mimoriadne úspešný“.

„Sú to výmysly, hanlivá fikcia a za túto očividnú nečestnosť by mal byť trest. Urobím to ako službu našej krajine. Ktovie, možno vytvoríme nejaký pekný nový zákon,“ dodal.

Čítajte viac Dávam Ukrajine 'právo bojovať ďalej,' hovorí Trump po dosiahnutí dohody o nerastoch

Wolff v knihe napríklad tvrdí, že po atentáte na Trumpa minulý rok bol súčasný prezident „na pokraji zrútenia“, nedokázal dokončiť vetu a mával často záchvaty zúrivosti.

Trump je podľa AFP známy tým, že pohŕda mainstreamovými americkými médiami a často ich označuje za médiá „falošných správ“.

Prezidentská administratíva v utorok oznámila, že Biely dom plánuje nanovo vybrať médiá, ktoré budú mať prístup k prezidentovi v uzavretých priestoroch, akým je napríklad Oválna pracovňa.