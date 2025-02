Zelenskyj poslal k Orbánovi profesora zo zákopov. Prečo Ukrajine chýbal veľvyslanec v Maďarsku viac ako dva roky?

Fidorovi Sándorovi prúdi v žilách maďarská krv, správa sa ako nebojácny ukrajinský vlastenec. Etnický Maďar po otcovi sa stal novým veľvyslancom Ukrajiny v Budapešti. Keby ste ho videli na dvoch rôznych fotkách, asi by ste povedali, že to nie je rovnaký človek. Ruská invázia mu zmenila život na nepoznanie. Snímka spred 24. februára 2022, keď Rusi vtrhli na Ukrajinu: vysokoškolský profesor, elegán v obleku s motýlikom na košeli. Fotografia po vypuknutí vojny: zarastený muž vo vojenskej uniforme na bojisku so samopalom v ruke.

Po napadnutí Ukrajiny Sándor ani chvíľu neváhal a prihlásil sa do armády ako dobrovoľník. Žil a pracoval len kúsok za hranicami Slovenska: v Užhorode, kde pôsobil na tamojšej univerzite. Sociológ, filozof a historik v jednej osobe sa zo dňa na deň stal obrancom napadnutej vlasti. Dokázal pritom skĺbiť na prvý pohľad nepredstaviteľné – bojovať a zároveň si nájsť čas na vyučovanie.

Sándor dostal prezývku profesor zo zákopov. Celú Ukrajinu v prvej polovici roku 2022 obletela fotografia, na ktorej sedí v zákopoch obloženými vrecami s pieskom, na stehne má položený samopal a číta zo svojich poznámok. Komu? Svojim študentom, ktorí sa nachádzali v posluchárni užhorodskej univerzity. Prednášal im na diaľku z frontu s mobilom v ruke. Ako to bolo možné?

V máji 2022 Sándor v rozhovore pre server Mediacentr zdôraznil, že každý deň na fronte fakticky trvá 24 hodín a objasnil, ako to funguje. Stráž so zbraňou v ruke držal každodenne v štvorhodinových intervaloch, nejaký čas plnil iné rozkazy, napríklad kopal zákopy. Veliteľ mu umožnil, aby pravidelne ráno v pondelok a v utorok vo vymedzenom čase cez svoju pauzu mohol diaľkovo prednášať. „Bojujeme za vzdelaný národ, nevzdal som sa prednášok, bol by to hriech," poznamenal pre Mediacentr. Dodal, že na ostreľovanie si navykol: nevyrušuje ho, keď hovorí k študentom, lebo tento hluk na bojisku mu pripomína rachot traktora.

V Užhorode si Sándor získal takú popularitu, že jedna potravinárska firma si zaplatila reklamu s kresbou, ktorú ilustrátor vytvoril podľa slávnej fotky zo zákopov. Predajca syrových a iných mliečnych výrobkov mu upravil prezývku: ProfeSyr.

Vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou sú už niekoľko rokov chladné, chvíľami až napäté. Sándor ako etnický Maďar z Podkarpatskej Rusi sa cíti ako ukrajinský vlastenec, ktorý odmieta vnášanie nevraživosti medzi ukrajinský národ a príslušníkov národnostných menšín. Poznamenal, že nepriateľská propaganda sa snaží v Maďarsku na diaľku vraziť klin medzi Ukrajincov a etnických Maďarov. „Cieľ je jasný – naladiť Maďarov na Podkarpatskej Rusi a Ukrajincov proti sebe," citoval ho dávnejšie server 24 kanal. Zdôraznil pritom, že Ukrajinu začali brániť na fronte aj príslušníci maďarského etnika.

Sándor prišiel tento týždeň do Maďarska na post veľvyslanca, ktorý bol uvoľnený príliš dlhú dobu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z tejto funkcie Liubov Nepopovú v júli 2022 a odvtedy Kyjev nemal veľvyslanca v Budapešti. Dvojstranné vzťahy boli chladné už pred ruskou inváziou, keď Maďarsko kládlo prekážky Ukrajine v jej zbližovaní s EÚ i NATO a tvrdilo, že sú porušované práva príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, čo ukrajinskí predstavitelia dôrazne popierali. Vzťahy sa ešte viac zhoršili, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol akokoľvek vojensky pomáhať napadnutému susednému štátu a začal podnikať rôzne kroky, ktoré môže Zelenskyj vnímať tak, že Budapešť má politicky bližšie k Moskve ako ku Kyjevu.

V marci 2023 sa objavila správa, že po dlhšej pauze zamieri na prázdne miesto po Nepopovej do Maďarska Sándor. Druhá strana sa však asi zámerne neponáhľala, aby mu umožnila pricestovať. Oficiálny súhlas z Budapešti prišiel do Kyjeva až v auguste 2023. Počas pretrvávajúcich sporov potom nemala naponáhlo Ukrajina: Sándor neodišiel do Maďarska, v Kyjeve tvrdili, že nejaký dobu zaberie, než ho demobilizujú, a dajaký čas potrvá vypracovanie jeho bezpečnostnej previerky na základe nových sprísnených pravidiel. Pravda však zjavne asi bola taká, že Zelenskyj chcel dať diplomaticky najavo Orbánovi, že nového veľvyslanca nepošle, pokiaľ jeho vláda bude spochybňovať územnú celistvosť Ukrajiny. Čo sa mohlo odvtedy zmeniť? Možno veľkú úlohu zohralo to, že Zelenskyj potrebuje mať v Budapešti ambasádora po tom, čo sa USA dostal do Bieleho domu Donald Trump, ktorý má veľmi dobrý vzťah s Orbánom…

Sándor cestoval do Maďarska v symbolický deň: 24. februára, čiže na tretie výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. „Presne pred tromi rokmi som stál v rade do vojenského komisariátu v Užhorode, aby som vstúpil do armády a odišiel na východ brániť Ukrajinu so zbraňou proti nášmu historickému nepriateľovi, v súčasnosti kremeľskému režimu," napísal Sándor na sociálnej sieti Facebook pred odchodom na diplomatickú misiu. „A dnes ráno smerujem do Budapešti, aby som hájil záujmy Ukrajiny v Maďarsku a budoval dobré susedské vzťahy v strednej Európe, teraz ako veľvyslanec, nie v maskáčovej uniforme," dodal. A ešte zdôraznil, že viac ako komukoľvek inému mu záleží na tom, aby Ukrajinci a Maďari boli dobrí susedia, pripravení brániť svoje štáty a spoločný európsky domov. Žiada sa poznamenať, že sú to milé slová od etnického Maďara, ktorý sa hrdí ukrajinským štátnym občianstvom…