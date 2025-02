ONLINE: Vojaci KĽDR sú späť v Kurskej oblasti, tvrdí tajná služba. Trump pripustil, že napriek snahe mier nemusí prísť

Spojené štáty chcú vo vojne na Ukrajine vyrokovať mierovú dohodu "najlepšiu dohodu pre obe strany", ale americký prezident Donald Trump prvýkrát pripustil, že to nemusí vyjsť.

6:00 Americký prezident Donald Trump po prvý raz priznal, že sa mu nemusí podariť dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedol to podľa ukrajinskej agentúry Unian na stretnutí americkej vlády s novinármi.

V odpovedi na otázku, či by pre Čínu nebolo zlým signálom, keby si Rusko ponechalo okupované územia Ukrajiny, Trump ubezpečil, že urobí všetko pre to, aby uzavrel „najlepšiu dohodu pre obe strany“.

„Ale pre Ukrajinu sa budeme obzvlášť tvrdo snažiť, aby sme zabezpečili, že dostanú čo najviac. (…) Máte v nás veľkú dôveru, pretože si myslíte, že mier je možný. Ale je tu šanca, že sa to nestane. Dúfam, že áno, v záujme ľudstva. Pretože ak uvidíte zábery, ktoré som videl, nechcete sa na to pozerať,“ povedal Trump.

5:57 Juhokórejská tajná služba NIS vo štvrtok uviedla, že Severná Kórea zrejme vyslala ďalšie vojenské jednotky na podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Počet nedávno nasadených vojakov sa zatiaľ vyhodnocuje, informuje agentúra Jonhap.

„Po približne mesačnom útlme sa severokórejské jednotky od prvého februárového týždňa vrátili do frontovej (ruskej) Kurskej oblasti,“ vyhlásila NIS. „Zdá sa, že došlo k rozmiestneniu ďalších jednotiek, ale ich veľkosť sa stále skúma,“ dodala.

V polovici októbra 2024 juhokórejská rozviedka oznámila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať vyše 10 000 svojich vojakov do Ruska, aby ho podporila vo vojne s Ukrajinou. Čoskoro sa objavili správy, že dorazili do Ruska a poslali ich do Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily a obsadili časti tohto územia.

NIS v januári uviedla, že vojaci KĽDR podľa všetkého od polovice januára už v pohraničnej oblasti Ruska nebojujú. Podľa ukrajinských a amerických predstaviteľov sa z frontovej línie stiahli zrejme pre veľké straty. Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj však vo februári oznámil, že severokórejskí vojaci sa na front po niekoľkých týždňoch vrátili.

Rusko ani Severná Kórea nepotvrdili správy o nasadení severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti. Avšak ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.

Podľa juhokórejských vojenských predstaviteľov Severná Kórea tento rok vyslala do Ruska viac ako 1000 ďalších vojakov. „Severokórejské jednotky boli presunuté do Ruska niekedy v januári a februári tohto roku,“ uviedol vojenský predstaviteľ, podľa ktorého sa Severná Kórea pripravuje na vyslanie ďalších jednotiek. Ďalší juhokórejský predstaviteľ povedal, že nie je známe, kde sa títo vojaci nachádzajú.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že kľúčovou súčasťou jeho nadchádzajúcich rozhovorov s americkým partnerom Donaldom Trumpom, ktorého v piatok navštívi v Bielom dome, je zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu pomoci Washingtonu pre Ukrajinu. Dôležité sú podľa neho bezpečnostné záruky, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

5:55 Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že ukrajinské tímy spolupracujú so Spojenými štátmi a pripravujú sa na nadchádzajúce piatkové rokovania.

„Mier a bezpečnostné záruky sú kľúčom k tomu, aby Rusko už nemohlo ničiť životy iných národov,“ napísal Zelenskyj a potvrdil, že sa stretne s americkým prezidentom.

„Pre mňa a pre nás všetkých na svete je dôležité, aby sa podpora USA nezastavila. Na ceste k mieru je potrebná sila,“ dodal ukrajinský prezident.

Turmp v stredu potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Kyjev v utorok večer odsúhlasil dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev. Washington z prvotného návrhu dohody tiež vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu.

Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.

Zelenskyj by mal cez víkend navštíviť Britániu, kde bude rokovať s tamojším premiérom Keirom Starmerom a ďalšími európskymi lídrami, oznámil v stredu zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Starmer bude počas víkendu hostiť ďalší mimoriadny summit európskych krajín o Ukrajine, uviedla agentúra AFP.

Očakáva sa, že na spomínanom summite sa zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i predseda Európskej rady António Costa.

Ešte vo štvrtok prijme Trump v Bielom dome britského premiéra. Starmer sa podľa AFP usiluje presvedčiť americkú administratívu, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky ako súčasť akejkoľvek dohody o prímerí s Ruskom.

Tento týždeň sa s Trumpom vo Washingtone stretol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, aby taktiež naliehal na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Po schôdzke vyhlásil, že k prímeriu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Macronova kancelária potvrdila, že prezident sa v sobotu zúčastní na summite v Británii.

Minulý týždeň sa aj vo Francúzsku konalo neformálne zasadnutie, ktoré zvolal Macron v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA, že začnú rokovania s Ruskom o ukončení vojny bez Ukrajiny a Európy. Summit v Paríži sa však skončil bez konkrétneho vyhlásenia, pretože lídri sa nedohodli na vyslaní vojakov, ktorí by kontrolovali dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, uviedli portály Politico a Euronews.

O novej situácii budú lídri členských štátov EÚ hovoriť aj na mimoriadnom summite v Bruseli 6. marca.