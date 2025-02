Biely dom zakázal Reuters a ďalším médiám pokrývať stretnutie Trumpovho kabinetu

Biely dom zamietol prístup na zasadnutie pre fotografa americkej tlačovej agentúry AP, trom reportérom z Reuters, spravodajského webu HuffPost a nemeckých novín Der Tagesspiegel. Naopak, na udalosti sa mohli zúčastniť napríklad štáby televízií ABC a Newsmax, či korešpondenti portálu Axios, Blaze, agentúry Bloomberg News a rozhlasovej stanice NPR.

Trumpova administratíva v utorok oznámila, že Biely dom bude určovať, ktoré médiá pokryjú mediálne výstupy prezidenta v menších priestoroch, ako je napríklad Oválna pracovňa. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na dennom brífingu uviedla, že nezávislé Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA), ktoré združuje žurnalistov akreditovaných v sídle prezidenta, už nebude mať „monopol“ na rozhodovanie o tom, ktorí novinári budú mať prístup k prezidentovi. WHCA v utorok vydala vyhlásenie, ktoré odmieta novú politiku Bieleho domu.

Tri spravodajské služby AP, Bloomberg a Reuters v stredu zverejnili vyhlásenie v reakcii na kroky Washingtonu. Tieto spoločnosti „dlhodobo pracujú na tom, aby šírili presné, spravodlivé a včasné informácie o prezidentovi širokému publiku celého politického spektra v USA, no aj vo svete. Veľká časť spravodajstva o Bielom dome, ktoré ľudia vidia vo svojich miestnych spravodajských kanáloch… pochádza práve od nich,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

„V demokracii je nevyhnutné, aby verejnosť mala prístup k správam o svojej vláde z nezávislých a slobodných (médií),“ ozrejmili spravodajské spoločnosti vo vyhlásení. HuffPost označil rozhodnutie Bieleho domu za porušenie práva na slobodu tlače podľa prvého dodatku ústavy USA.

Biely dom toto rozhodnutie urobil uprostred sporou s agentúrou Associated Press (AP), ktorej Trump zakázal vstup do Oválnej pracovne a na palubu Air Force One. Agentúra vo svojich textoch odmietla označovať Mexický záliv ako Americký záliv. O premenovaní zálivu pritom rozhodol Trump dekrétom krátko po nástupe do úradu.