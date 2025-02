Izrael prevzal telá ďalších štyroch rukojemníkov Hamasu, prepustil 600 palestínskych väzňov

Do palestínskeho Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu medzitým dorazil konvoj s desiatkami palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustil v rámci dohody o končiacej sa prvej fáze prímeria. Ďalšie autobusy neskôr nad ránom dorazili do Gazy. Izrael mal pôvodne prepustiť šesť stoviek väzňov už minulú sobotu. Ide o poslednú výmenu v rámci prvej fázy prímeria, ktorá sa končí v sobotu. Zatiaľ nie je jasné, čo bude nasledovať. Hamas však vo štvrtok uviedol, že je pripravený rokovať o podmienkach ďalšej fázy pokoja zbraní.

Rakvy sa štvoricou rukojemníkov odovzdal Červený kríž izraelskému vojsku na hraničnom priechode Kerom Šalom v blízkosti egyptských hraníc. Izrael plánuje výmenu dokončiť až po tom, ako identifikuje prijaté telá, čo môže trvať niekoľko hodín.

Podľa ToI prišlo do Ramalláhu 37 Palestínčanov, ktorí majú zostať na Západnom brehu, ďalších päť ich zamierilo do svojich domovov vo východnom Jeruzaleme. Agentúra Reuters neskôr napísala, že autobusy už doviezli prepustených väzňov aj do Pásma Gazy. Tam by sa malo vrátiť 467 Palestínčanov zadržaných Izraelom počas súčasného konfliktu. Izrael by mal prepustiť aj 151 predtým uväznených Palestínčanov, z ktorých dve tretiny čaká deportácia.

V utorok sa podarilo vyjednávačom odblokovať situáciu, ktorá nastala po tom, čo Izrael v sobotu neprepustil šesť stoviek palestínskych väzňov, čo zdôvodnil porušovaním prímeria zo strany Hamasu. Išlo najmä o verejné ceremónie, ktoré sprevádzali odovzdanie živých i mŕtvych rukojemníkov v Pásme Gazy. Hamas uviedol, že konanie Izraela tiež porušuje prímerie, a nebolo isté, že odovzdá telá v pôvodne stanovenom dnešnom termíne. Nakoniec to urobil hneď na začiatku dňa bez akýchkoľvek verejných vystúpení.

Dohoda, ktorá v prvej fáze zahŕňala prepustenie 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 2-tisíc palestínskych väzňov a zadržaných Palestínčanov držaných v izraelských väzniciach a stiahnutie izraelských jednotiek z niektorých ich pozícií v Pásme Gazy, zostala v platnosti napriek prekážkam.

Hamas vo štvrtok uviedol, že jedine pokračovanie prímeria môže zaručiť prepustenie ďalších rukojemníkov. Sám je pripravený vyjednávať o ďalšej fáze a podmienkach dodržiavať, uviedla organizácia vo vyhlásení citovanom Reuters.

Prímerie prerušilo vojnu v Pásme Gazy, ktorú rozpútal 7. októbra 2023 teroristický útok Hamasu a jeho spojencov na juh Izraela, kde ozbrojenci pozabíjali takmer 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a 251 ďalších uniesli ako rukojemníkov na palestínske územie.

Pri odvetnej ofenzíve izraelskej armády podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze odvtedy zahynulo či je nezvestných v sutinách 62 000 ľudí. Bilancia úradu ovládaného Hamasom nerozlišuje medzi ozbrojencami a civilistami, ktorých je však väčšina. Izraelské bombardovanie tiež zrovnalo so zemou veľkú časť husto zastavaného pobrežného pásu, boje vyhnali z domovov väčšinu obyvateľov a vojna spôsobila rozsiahlu humanitárnu krízu.