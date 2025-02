Türk odmietol návrhy na "anexiu" palestínskych území či presun Palestínčanov

Vysídlení Palestínčania sa vracajú do Rafahu v Pásme Gazy deň po tom, ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v pondelok 20. januára 2025.

„Musíme sa postaviť proti akejkoľvek normalizácii nezákonného správania vrátane návrhov na anexiu alebo násilný presun,“ povedal Türk na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Takéto návrhy by „mohli ohroziť mier a bezpečnosť Palestínčanov a Izraelčanov a širšieho regiónu,“ varoval komisár OSN.

Türk tiež zdôraznil, že „teraz je chvíľa, aby zvíťazili hlasy rozumu“. Podľa AFP neuviedol podrobnosti, ale agentúra pripomína, že po tom, ako Izrael oznámil rozšírenie vojenských operácií na okupovanom Západnom brehu Jordánu, došlo k nárastu násilia zo strany izraelských osadníkov na tomto území a k výzvam na anexiu.

Americký prezident Donald Trump opakovane navrhoval „vypratanie“ vojnou zničeného Pásma Gazy. USA by podľa Trumpa prevzali kontrolu nad palestínskou enklávou, pričom Palestínčania by mali odísť do zahraničia, napríklad do Egypta či Jordánska. Tento plán odsúdili predstavitelia po celom svete, avšak privítal ho izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše AFP.

Trump neskôr svoj plán zmiernil, keď povedal, že túto myšlienku iba odporúča. Pripustil, že lídri Jordánska a Egypta odmietli akékoľvek snahy o presťahovanie Palestínčanov proti ich vôli. Avšak americký prezident v stredu na sociálnych sieťach zverejnil video vytvorené umelou inteligenciou (AI), ktoré načrtáva zrejme jeho víziu zrekonštruovaného Pásma Gazy. Na videu je zobrazené vojnou zničené územie premenené na blízkovýchodný raj s exotickými plážami, mrakodrapmi, luxusnými jachtami a zabávajúcimi sa ľuďmi.

Türk v stredu predstavil novú správu o situácii v oblasti práv na palestínskych územiach a vyhlásil, že „naliehavo potrebujeme ukončiť konflikt“. Preto je podľa neho nevyhnutné, aby sa zodpovedali páchatelia množstva násilností, ku ktorým došlo od vypuknutia vojny v Pásme Gazy.

„Vojnové prostriedky a metódy Izraela spôsobili ohromujúci počet obetí a ničenia, čo vyvoláva obavy zo spáchania vojnových zločinov a ďalších možných zverstiev,“ uviedol. Vyjadril „vážne pochybnosti“ o schopnosti izraelského právneho systému zabezpečiť spravodlivosť „najmä v súvislosti s nezákonným zabíjaním Palestínčanov v Gaze alebo na Západnom brehu Jordánu“.

Tvrdí tiež, že „(palestínske militantné hnutie) Hamas a iné palestínske ozbrojené skupiny brali, zadržiavali a mučili rukojemníkov v Gaze a bezhlavo strieľali strely na izraelské územie, čo sa rovnalo vojnovým zločinom“.

Podľa Türka ani jedna zo strán neprijala opatrenia na potrestanie zodpovedných. Takáto beztrestnosť podľa jeho slov plodí ďalšie násilie. Všetky porušenia a zneužívania musia byť nezávisle vyšetrené, povedal, píše AFP.