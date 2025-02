Krajnej pravici sa začína dariť už aj v západnom Nemecku. Môžu za to migranti?

To, že AfD vyhrala v piatich spolkových krajinách na východe, teda na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, nikoho neprekvapilo. Jej obľuba tam rastie už roky a vývoj naznačovali aj predošlé voľby – či už do Európskeho parlamentu, alebo do krajinských snemov.

Situácia v tých regiónoch je zložitá a životná úroveň obyvateľov sa ani takmer po 35 rokoch od zjednotenia Nemecka nevyrovnala pomerom na západe.

Lenže AfD už nie je iba problémom východu. Kresťanskí demokrati z CDU/CSU aj predstavitelia Sociálnodemokratickej strany (SPD) si po voľbách s trpkosťou uvedomili, že sa „modrá“ začína šíriť i na ich „čiernom“ či „červenom“ území na západe.

Dva modré fľaky

V tradične konzervatívnom Bavorsku, ktoré je najväčšou a druhou najľudnatejšou spolkovou krajinou v Nemecku, získala AfD až 19 percent hlasov (takmer dvakrát toľko ako v parlamentných voľbách v septembri 2021).

Volilo ju tam až 1,5 milióna ľudí, takže skončila na druhom mieste za Kresťanskosociálnou úniou (CSU). Bavorsko je pritom jednou z najbohatších spolkových krajín s vysokým životným štandardom.

Aj v Porýní-Falcku sa AfD s vyše 20 percentami hlasov umiestnila na druhej priečke, hneď za CDU. Zo všetkých strán tam oproti predošlým voľbám zaznamenala najvyšší nárast – bezmála o jedenásť percentuálnych bodov.

Najväčšiemu prírastku voličov sa krajná pravica tešila i v Bádensku-Württembersku, v tretej najväčšej spolkovej krajine. So ziskom 19,8 percenta tam obsadila druhé miesto za CDU.

A v Severnom Porýní-Vestfálsku sa AfD síce ušla až tretia priečka (po CDU a SPD), no aj v tejto najľudnatejšej spolkovej krajine ju volilo vyše 1,7 milióna ľudí.

V nemeckých médiách sa teraz často spomínajú dve väčšie mestá na západe – Gelsenkirchen a Kaiserslautern. Na volebnej mape svietia ako dva modré fľaky. Sú to jediné dva volebné obvody v západnom Nemecku, kde zvíťazila AfD.

V Kaiserslauterne, kde žije vyše 101-tisíc obyvateľov, jej odovzdalo hlas 25,9 percenta voličov, a v Gelsenkirchene s 273-tisíc obyvateľmi 24,7 percenta. Zaujímavé je najmä druhé mesto, ktoré bolo tradične „červenou pevnosťou“.

Politici aj experti sa teraz predbiehajú v analýzach, ako je možné, že „baštu sociálnych demokratov“ dobyla AfD, často označovaná za pravicovo-extrémistickú stranu. Síce tesne – s rozdielom iba 0,6 percentuálneho bodu (690 hlasov) pred SPD, ale v niektorých mestských okrskoch vyhrala na celej čiare. Čo sa vlastne stalo?

Podhubie pre AfD

Gelsenkirchen leží v Porúrí, v známej priemyselnej oblasti, kde sa kedysi ťažilo uhlie. A keďže robotníkov zastupovala SPD, mala tam stabilnú voličskú základňu.

No časy sa zmenili. S ťažbou uhlia sa prestalo a Gelsenkirchen dnes trápi nezamestnanosť na úrovni 14,6 percenta – najvyššia v celej krajine (v Nemecku je 6,4 percenta).

Veľa ľudí sužuje chudoba, až 40 percent detí tam žije v domácnostiach, ktoré sú odkázané na sociálnu pomoc štátu. Okrem toho je tam veľký problém s prisťahovalcami, najmä s Rómami z Bulharska a Rumunska.

V utorok na to upozornil i obľúbený nemecký moderátor Markus Lanz vo svojej talkšou v televízii ZDF.

„Štvrtinu obyvateľov tvoria cudzinci, veľa ich do krajiny prišlo od roku 2015. V niektorých mestských častiach sa ich počet za ten krátky čas zvýšil z 19 na 33 percent,“ priblížil Lanz.

A poukázal na ďalší vážny problém s politickou korektnosťou. Keď totiž na tamojšiu situáciu upozornila primátorka z SPD Karin Welgeová a varovala, že je ohrozený „sociálny mier v meste“, obvinili ju z rasizmu proti Rómom.

Mestské úrady si pritom s množstvom migrantov nevedia rady – bývajú v bytoch, kde nie sú registrovaní, takže štát o nich ani nevie, majú deti, ktoré nechodia do školy – až 26 percent prípadov záškoláctva hlásia práve z Gelsenkirchenu – a rekordný je i počet žiakov, ktorí nedokončia školu, informoval Lanz s tým, že stúpa aj kriminalita.

„To je odpoveď na otázku, prečo tam ľudia volia AfD,“ zhodnotil moderátor. Ako dodal, štátne orgány v meste strácajú kontrolu. A to vytvára podhubie pre krajnú pravicu, ktorá sľubuje, že obnoví poriadok.

Dedičstvo po Merkelovej?

Ako uviedol denník Tageszeitung, sociálni demokrati, Zelení či Ľavica sledujú volebný výsledok AfD v Gelsenkirchene s obavami.

Aj poslanec Spolkového snemu za SPD Markus Töns pre noviny uznal, že ľudí dráždi, ak vidia, že prisťahovalci žijú hlavne zo sociálnych dávok. AfD to v kampani využila.

Bývalý predseda SPD a niekdajší minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel sa domnieva, že sa jeho strana svojim pôvodným voličom – robotníkom – odcudzila.

Ako povedal v talkšou Sandry Maischbergerovej v televízii Das Erste, ľudia majú dojem, že sa bývalá vláda pod vedením sociálneho demokrata Olafa Scholza starala viac o tých, ktorí nepracujú, ako o tých, čo robia.

Politológ Kai Arzheimer z Univerzity Johanna Gutenberga je presvedčený, že krajnej pravici pomohla i pomerne vysoká volebná účasť 83 percent (v roku 2021 dosiahla len 77,2 percenta).

Ako naznačil pre televíziu SWR, práve AfD je celkom úspešná v oslovovaní nevoličov, ktorých dokáže prilákať k urnám. Z vyššej volebnej účasti podľa neho profitovala aj Ľavica.

Obom týmto stranám sa darilo získať i mladých voličov do 24 rokov. „Nie sú dezorientovaní, ale skôr pripravení vyskúšať niečo nové,“ vysvetlil Arzheimer. V septembri 2021 volili zase najmä liberálnu FDP, ktorá ich však sklamala a teraz sa ani nedostala do Bundestagu.

Podľa odborníkov AfD nahralo tiež to, že sa hlavnými témami volebnej kampane stali migrácia a bezpečnosť. Svoju úlohu však zohrali aj ďalšie faktory – strach ľudí z deindustrializácie, frustrácia z očakávaných zmien, z tzv. Green Dealu a podobne. Ku krajnej pravici vďaka tomu prešli mnohí konzervatívni voliči.

Bavorský premiér Markus Söder, ktorý vedie CSU, sesterskú stranu CDU, vidí ako jeden z dôvodov úspechu AfD, že až 54 percent ľudí pripisuje zodpovednosť za nelegálnych migrantov v Nemecku práve kresťanským demokratom.

„Je to dedičstvo obdobia okolo roku 2015,“ prezradil pre televíziu BR24. Myslel tým časy, keď vtedajšia kancelárka z CDU Angela Merkelová otvorila náruč imigrantom.

Mnohí voliči podľa neho neveria, že kresťanskí demokrati dokážu sprísniť azylovú politiku, hoci to presadzujú, a tak dali teraz prednosť krajnej pravici.