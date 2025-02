Šesť žien poletí spoločne do vesmíru, medzi nimi je aj popová hviezda Katy Perry

Popová speváčka Katy Perry poletí na jar do vesmíru. Bude členkou posádky suborbitálnej rakety New Shepard súkromnej spoločnosti Blue Origin patriacej americkému miliardárovi Jeffovi Bezosovi.

Výlučne ženskej šesťčlennej posádke bude veliť Bezosova životná partnerka Lauren Sánchezová. O vesmírnej misii vo štvrtok informovala spoločnosť Blue Origin.

Vesmír Katy Perry fascinuje dlhodobo, čo ukázala aj svojou „mimozemskou“ piesňou E.T. Sánchezová je novinárka, licencovaná pilotka a autorka knihy pre deti „Mucha, ktorá letela do vesmíru“. Ďalšími členkami misie budú kozmická inžinierka Aisha Boweová, výskumníčka v oblasti bioastronautiky Amanda Nguyenová, televízna novinárka Gayle Kingová a filmová producentka Kerianne Flynnová. Ich let bude prvou výlučne ženskou misiou od roku 1963, keď do vesmíru letela sovietska kozmonautka Valentina Těreškovová.

Súkromná spoločnosť Blue Origin a jej raketa New Shepard po skúšobných rokoch odštartovala s posádkou prvýkrát v roku 2021. Lieta do výšky zhruba 100 kilometrov, teda k hraniciam zemskej atmosféry a kozmického priestoru, a ponúka miesta aj platiacim zákazníkom.