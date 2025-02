Trump: Dohoda o nerastoch je poistkou pre Kyjev. Verím, že ak bude mierová dohoda, Putin ju neporuší

Vyjadrenie prišlo deň pred schôdzkou Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého minulý týždeň označil za diktátora. Vo štvrtok poprel, že by niečo také povedal.

„Prezident Zelenskyj za mnou príde v piatok ráno. A podpíšeme naozaj veľmi dôležitú dohodu pre obe strany, pretože nás to naozaj dostane do tej krajiny,“ povedal podľa spravodajskej spoločnosti BBC Trump, zrejme s odvolaním sa na potenciálne aktivity amerických podnikov na Ukrajine. Trump hovoril s novinármi na úvod schôdzky s britským premiérom Keirom Starmerom v Bielom dome. Dodal, že dohodu možno považovať za „poistku“ pre Kyjev.

Týmto slovom začali niektorí európski lídri označovať bezpečnostné záruky, ktoré by od Washingtonu radi videli v rámci budúcej mierovej dohody, ktorá by zastavila tri roky trvajúcu ruskú agresiu voči Ukrajine. Podľa britských aj amerických médií je to jedna z hlavných tém, o ktorej chcel Starmer s americkým prezidentom hovoriť. Spojené štáty v tejto súvislosti dávajú najavo, že členstvo Ukrajiny v NATO aj vyslanie amerických jednotiek na Ukrajinu ako súčasť urovnania vojny odmietajú. Niektoré európske krajiny, vrátane Británie, vyslanie svojich vojakov nevylučujú, Moskva takúto možnosť dopredu odmieta.

Trump vo štvrtok povedal, že rokovať o mierových silách na Ukrajine považuje za predčasné. „Myslím, že sme s dohodou veľmi dobre pokročili, ale zatiaľ sme neuzavreli dohodu,“ citovala ho agentúra Reuters. „Preto nechcem hovoriť o udržiavaní mieru, keď sme neuzavreli dohodu, aby sme posunuli veci dopredu,“ pokračoval americký prezident.

Starmer mu v krátkom úvodnom príhovore poďakoval za to, že „zmenil debatu“ o ukončení tri roky trvajúcej ruskej vojny, dodal však, že akékoľvek prímerie musí byť trvalé. Trump potom vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin by prípadnú mierovú dohodu neporušil. „Poznám ho už dlho a neverím, že by nedodržal svoje slovo,“ povedal šéf Bieleho domu, ktorý sa v minulosti opakovane o Putinovi vyjadroval obdivne.

Či budú akékoľvek americké bezpečnostné záruky zahrnuté v avizovanej dohode so Zelenským, Trump neuviedol, rovnako nešpecifikoval jej ďalšie aspekty. Americký prezident pôvodne od Ukrajincov požadoval, aby USA odovzdali právo na časť ukrajinského nerastného bohatstva na oplátku za skoršiu vojnovú pomoc. Tento návrh Kyjev odmietol a súčasná podoba spomínanej dohody a súvisiacich úvah nie je príliš jasná.

Zelenskyj mieri do Washingtonu týždeň po tom, ako ho Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za „diktátora bez volieb“. Keď sa ho na to dnes pýtal reportér BBC, šéf Bieleho domu odpovedal: „To som povedal? Neverím, že by som to povedal. “