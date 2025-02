ONLINE: Trump: Mier príde skoro, alebo vôbec. Starmer: Nesmie odmeniť Rusko za jeho agresiu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 101 dní NATO stojí za Ukrajinou, hrdinom sláva! Video

6:00 Témou rokovania v Bielom dome bol plán pre dosiahnutie „tvrdého a spravodlivého“ mieru na Ukrajine, povedal po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom britský premiér Keir Starmer. Trump podľa neho vytvoril skvelú príležitosť ukončiť vojnu, mierová dohoda ale nesmie odmeniť Rusko za jeho agresiu. Podľa Trumpa USA dosiahli v rokovaniach veľký pokrok, americký prezident ale zároveň pripustil, že dohoda nie je istá.

„Prebrali sme plán, ako dosiahnuť mier, ktorý je tvrdý a spravodlivý,“ povedal Starmer o obsahu schôdzky, ktorú označil podobne ako americký prezident za veľmi produktívnu. Mierový plán podľa neho musí byť „podporený silou“, aby si ruský prezident Vladimir Putin nedovolil jeho podmienky porušiť. „Musíme to urobiť správne… Nemôže to byť mier, ktorý odmení agresora,“ pokračoval Starmer.

Jeho návšteva prišla po sérii Trumpových vyjadrení, ktoré v Európe vyvolali obavy z toho, že sa Washington prikláňa na stranu Ruska v snahe dosiahnuť rýchle ukončenie vojny. Pred Starmerom v tejto súvislosti na Trumpa apeloval tento týždeň tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron, v piatok bude v Bielom dome rokovať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Myslím, že sme urobili veľký pokrok,“ povedal Trump v súvislosti so snahou dojednať mier po troch rokoch ruskej agresie.

Prezident USA tiež povedal, že podporuje článok 5 Severoatlantickej zmluvy o vzájomnej obrane. Článok 5 je základným kameňom NATO, na základe ktorého členovia aliancie považujú útok proti jednej krajine za útok proti všetkým a zaväzujú sa prísť napadnutej krajine na pomoc.

„Podporujem ho, ale nemyslím si, že na to budeme mať akýkoľvek dôvod,“ odpovedal Trump na otázku novinára, či podporuje článok 5 a či sa neobáva, že by v prípade nasadenia európskych mierových jednotiek na Ukrajine mohol byť aktivovaný.

„Myslím, že budeme mať veľmi úspešný mier, a myslím, že to bude dlhodobý mier, a myslím, že k nemu dôjde rýchlo. Ak k nemu nedôjde rýchlo, nemuselo by k nemu dôjsť vôbec,“ uviedol Trump.

Trump v minulosti spochybňoval, že by Spojené štáty prišli v prípade napadnutia niektorej členskej krajiny NATO na pomoc. Odkazoval pritom na to, že mnohé európske krajiny vynakladajú menej peňazí na obranu ako zazmluvnená najmenej dve percentá HDP.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý svojimi výrokmi v poslednom čase vyvolal u spojencov Kyjeva obavy ohľadom plánov Washingtonu okolo ukončenia ruskej vojny na Ukrajine. Trump pred piatkovou schôdzkou avizoval podpis dohody o ekonomickej spolupráci USA a Ukrajiny, ktorá by sa podľa vyjadrenia amerického ministra financií mala týkať vzácnych nerastných surovín, ropy, plynu a zariadení verejnej infraštruktúry.

Stretnutie Trumpa so Zelenským prichádza po sérii rokovaní vo Washingtone a v Európe venovaných možnej ceste k mieru po troch rokoch ruskej agresie. Intenzívne diplomatické snahy nasledujú po tom, ako americký prezident výrazne vystupňoval kritiku na adresu Zelenského a okrem iného ho nazval diktátorom, zatiaľ čo jeho vláda dala najavo, že Spojené štáty neposkytnú Ukrajine želané bezpečnostné záruky v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Za Trumpom potom tento týždeň do Washingtonu vyrazili francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.

Zelenskyj zavíta do Bieleho domu dopoludnia washingtonského času (popoludní SEČ), oznámil vo štvrtok Trump. Zároveň uviedol, že obe krajiny uzavrú „veľmi dôležitú dohodu“, ktorá môže byť akousi poistkou ukrajinskej bezpečnosti. Šéf Bieleho domu to vysvetlil tak, že sa nikto nebude s Ukrajinou zahrávať, „ak sme tam s množstvom robotníkov“.

Trumpova administratíva v uplynulých týždňoch od Kyjeva požadovala, aby prenechal Spojeným štátom nárok na časť ukrajinského nerastného bohatstva ako kompenzáciu za doterajšiu vojnovú pomoc. Tento návrh Zelenskyj odmietol. Podľa štvrtkového vyhlásenia amerického ministra financií Scotta Bessenta je teraz dohoda už pevne daná a o jej obsahu sa nebude naďalej vyjednávať. „Ide o dohodu o strategických nerastných surovinách, rope, plyne a zariadení verejnej infraštruktúry. A je to naozaj obojstranne výhodné,“ poznamenal Bessent.

Podľa pracovného návrhu, ktorý predtým unikol do médií, by sa Washington nezaväzoval k vojenskej podpore Ukrajiny, ale by deklaroval záujem „amerického ľudu“ na „slobodnej, zvrchovanej a bezpečnej Ukrajine“. Jadrom textu potom je plán zriadiť spoločný fond na obnovu Ukrajiny, do ktorého by Kyjev odvádzal tržby zo štátom prevádzkovanej ťažby nerastných surovín.

Zelenskyj v stredu uviedol, že úspech dohody s USA o nerastnom bohatstve bude závisieť od amerického prezidenta. S tým má ukrajinský líder zložitý vzťah, čo súvisí aj s prvou ústavnou žalobou proti Trumpovi z konca roka 2019. Takzvaný impeachment vtedy pramenil z telefonátu Trumpa so Zelenským, v ktorom americký prezident požadoval politickú „láskavosť“ za odblokovanie vojenskej pomoci. Zelenskyj sa potom s Trumpom stretol v New Yorku na pozadí výsledného škandálu. Naposledy dvojica osobne rokovala vlani v septembri.