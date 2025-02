Orbán: Rýchly vstup Ukrajiny do EÚ by zvýšil kriminalitu a zruinoval nám poľnohospodárstvo

Vstup Ukrajiny do EÚ je v súčasnosti neprijateľný, pretože by vážne ohrozil maďarské poľnohospodárstvo a tiež by stúplo riziko kriminality, povedal v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Nehovorím, že nikdy, ale tu a teraz je to nemysliteľné, zničilo by nás to. Zruinovalo by to celé maďarské poľnohospodárstvo a do krajiny by z Ukrajiny prúdila kriminalita, nedokázali by sme to zastaviť,“ povedal premiér.

V rozhovore Orbán zopakoval svoj odmietavý postoj k usporiadaniu pochodu Pride v Budapešti, potvrdil opatrenia vlády na podporu rodiny, ktoré smerujú k zamestnanosti a daňovým úľavám rodín s deťmi, ale spresnil aj kroky v boji proti drogám a opatrenia na posilnenie suverenity Maďarska.