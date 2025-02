Nemáš právo byť v tejto zemi: vodič električky otrasným spôsobom vyhodil z MHD Ukrajincov s dieťaťom

Vodič električky na linke číslo sedem na videu kričí na dvojicu ukrajinských cestujúcich s malým dieťaťom, ktoré podľa otca počas jazdy stálo na sedačke. Vodič ich hrubým spôsobom vyzýva na vystúpenie z vozidla a okrem iného kričí „Ty nemáš vôbec právo byť v tej krajine.“ Po cestujúcom sa aj zaženie rukou, pričom zo záberu nie je zrejmé, či ho zasiahol.

Primátor Svoboda označil video za otrasné. „Vidieť zamestnancov Dopravného podniku, ako vyhadzuje cestujúceho z vozidla so xenofóbnymi výrokmi a následne ho fyzicky napadne, je šokujúce samo o sebe. Ale že tejto agresii – verbálnej i fyzickej – prizerá aj malé dieťa, je neodpustiteľné, "uviedol na X Sloboda. Podobné správanie podľa neho nepatrí nielen do prostriedkov verejnej dopravy, ale ani do slušnej spoločnosti. "Očakávam, že dopravný podnik dôkladne prešetrí situáciu a vyvodí z nej jasné dôsledky. Verejná doprava musí byť bezpečná a dostupná pre všetkých, bez ohľadu na národnosť či pôvod,“ dodal Svoboda.

Incidentom sa zaoberá aj námestník pre dopravu Hřib. „Nech situácii predchádzalo čokoľvek, takéto konanie je absolútne neprijateľné. Zvlášť pred malým dieťaťom,“ povedal. Dodal, že situáciu rieši spolu s DPP, vrátane čo najrýchlejšieho vyvodenia pracovnoprávnych krokov.

Potvrdila to hovorkyňa DPP Aneta Řehková. "O videu vieme, intenzívne ten prípad riešime a zaoberáme sa tým. Podnik podľa nej dá len vedieť o ďalšom stanovisku.

Prípad rieši polícia, vyjadril sa aj otec

Prípadom sa od dnešného rána zaoberá tiež pražská polícia, ktorá zisťuje okolnosti prípadu, aby mohol a rozhodnúť o právnej kvalifikácii činu. „V tejto chvíli sa prikláňame k tomu, že by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu,“ uviedli policajti na sieti X.

K videu, ktoré sa od štvrtka 27. februára šírilo na sociálnych sieťach, sa neskôr vyjadril aj otec dieťaťa. Napadnutým mužom bol podľa serveru Novinky prarodič, ktorý so svojou ženou sprevádzal vnuka. „Moji rodičia viezli dieťa domov a vodiči sa nepáčilo, že stojí s nohami na sedadle a pozerá sa z okna, hoci otec ukázal, že topánky sú čisté a okamžite vzal dieťa do náruče,“ poznamenal Otec. Uviedol muž pre web Vinegrate.cz, ktorý sa zameriava na informácie pre Ukrajincov v Česku. Dodal, že sťažnosť na políciu rodina zatiaľ nepodávala, plánuje tak ale dnes.