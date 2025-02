VIDEO: Hádka Trumpa, Vancea a Zelenského: Buď sa dohodneme, alebo končíme

Pozrite si prudkú hádku prezidentov a vicprezidenta v Oválnej pracovni v Bielom dome Video Zdroj: ta3

Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa začala vypätou výmenou pred novinármi v Bielom dome, pri ktorej Trump a jeho viceprezident J. D. Vance okrem iného označili správanie Zelenského za neúctivé. Trump ho obvinil, že sa zahráva s životmi miliónov ľudí, keď vystúpil proti možnosti kompromisu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Agentúra AFP označila schôdzku v Oválnej pracovni za „extrémne vypätú“. AP napísala, že Trump a Vance „zopsuli“ ukrajinského prezidenta, ktorý sa usiluje o americké bezpečnostné záruky pre prípad mierovej dohody po troch rokoch ruskej agresie. Reportérka denníka The New York Times (NYT) Maggie Habermanová uviedla, že tak naštvaného Trumpa na verejnosti už dlho nevidela.

„Buď sa dohodneme, alebo končíme,“ povedal v istom momente Trump v odkaze na dohodu o ekonomickej spolupráci, ktorú podľa neho dve krajiny uzavrú. „Keď skončíme, potom si to vybojujete. Nemyslím, že to bude pekné,“ citoval Trumpa denník NYT. Zároveň ale podľa spravodajskej spoločnosti BBC v inej chvíli vyhlásil, že Spojené štáty by ďalej posielali Ukrajine zbrane, keby sa s Ruskom na zastavení bojov nedohodla.

„Hazardujete s treťou svetovou vojnou a to, čo robíte, je veľmi neúctivé voči krajine, ktorá vás podporila oveľa viac, ako by podľa mnohých ľudí mala,“ uviedol tiež americký prezident. Z neúcty Zelenského obvinil tiež Vance, ktorý sa ukrajinského lídra spýtal, či USA jedinýkrát poďakoval za ich pomoc. Zelenskyj to v posledných rokoch urobil veľakrát.

Zelenskyj a Trump si pred novinármi oponovali tiež v tom, či je potrebné robiť kompromisy s Moskvou a či je Washington na strane Kyjeva. „Som uprostred, som tak pre Ukrajinu, ako aj Rusko,“ citoval Trumpa denník The Guardian. „Chcem to vyriešiť,“ pokračoval americký prezident. Vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, ako Trumpova kritika ukrajinského prezidenta prehĺbila obavy, že sa Washington, do Trumpovho nástupu rozhodný zástanca brániacej sa krajiny, prikláňa na stranu Ruska v prípravách na možné ukončenie ruskej agresie.

Zelenskyj podľa BBC Trumpovi povedal, že spoločnými silami je možné Putina zastaviť. Označil ho za zabijaka, s ktorým by sa nemali robiť kompromisy. Trump ale krátko nato uviedol, že Kyjev bude musieť isté kompromisy prijať, napísala agentúra AFP.