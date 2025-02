Senátor Graham: Zelenskyj musí zásadne zmeniť prístup, alebo odísť. Orbán: Trump sa s odvahou postavil za mier

Podľa Grahama by sa mal líder Ukrajiny pri prvej príležitosti ospravedlniť a povedať, že „to pokašľal“. Senátor to povedal v rozhovore s televíziou Fox News.

Graham je šéfom rozpočtového výboru amerického Senátu a je považovaný za jedného z ľudí, ktorí radia Trumpovi v otázkach zahraničnej politiky. Denník The New York Times napísal, že senátor sa vyjadroval do médií na pokyn Bieleho domu, takže jeho slová možno interpretovať ako stanovisko amerického prezidenta.

„Buď sa dramaticky zmení, alebo musíte vziať niekoho nového,“ vyhlásil dlhoročný zástupca štátu Južná Karolína v Kongrese. V inom momente povedal, že Zelenskyj by mal rezignovať alebo „poslať niekoho, s kým sa môžeme dohodnúť, alebo odísť“.

Vo vysielaní Fox News, kde vyjadrenia zazneli, mal predtým Zelenskyj naplánovaný rozhovor s moderátorom Bretom Baierom. Podľa Grahama by sa mal pri tejto príležitosti ospravedlniť a povedať celému svetu, „že to poriadne pokašľal“. Zelenskyj po odchode z Bieleho domu zrušil iné body svojho pôvodného programu vo Washingtone.

Z kongresových lídrov sa k vývoju vyjadril tiež druhý najvyššie postavený republikán v Snemovni reprezentantov Steve Scalisa. Na sociálnej sieti X uviedol, že Trump bojuje za mier a že je jediný, kto dokázal prinútiť Rusko rokovať o „serióznej a trvalej mierovej dohode“. Na konto Zelenského, ktorého správanie predtým Trump označil za neúctivé, sa v príspevku nevyjadril.

Trumpovi za jeho vystúpenie v Bielom dome poďakoval maďarský premiér Viktor Orbán. „Silní muži uzatvárajú mier, slabí muži vedú vojnu,“ napísal Orbán na sieti X. „Dnes sa prezident (Trump) s odvahou postavil za mier, aj keď to mnohí nemohli stráviť,“ dodal.

Zelenskyj dostal tvrdú lekciu, uviedol podpredseda ruskej bezpečnostnej rady, bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medvedev. Podľa agentúr dodal, že teraz je potrebné zastaviť vojenskú podporu Ukrajiny.

„Nevďačné prasa dostalo od majiteľov chlievika poriadnu facku,“ uviedol Medvedev podľa agentúry Reuters. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharová vyhlásila, že považuje za zázrak, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance počas stretnutia Zelenského neudreli. Ukrajinského prezidenta podľa agentúry AFP označila za „odpad“.

Bývalý poradca Kremľa Sergej Markov uviedol, že dnešná schôdzka v Bielom dome pravdepodobne urýchli koniec Zelenského politickej kariéry. „Mal by čo najskôr odstúpiť z prezidentskej funkcie,“ vyhlásil. K tomu už napokon Zelenského vyzvali niektorí Trumpovi blízki politici.

Ruská armáda Ukrajinu napadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina pred tromi rokmi, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou podporou bráni. Administratíva nového amerického prezidenta sa však rozhodla viac sústrediť na mierové rozhovory s predstaviteľmi Moskvy.

Schôdzka Trumpa so Zelenským sa v piatok skončila predčasne po tom, ako sa prezidenti nepohodli pred novinármi v Bielom dome.

Trump na sociálnej sieti Truth Social uviedol: „Dnes sme mali v Bielom dome veľmi významné stretnutie. Dozvedeli sme sa veľa vecí, ktoré by sme nepochopili bez ohnivého rozhovoru pod tlakom. Je úžasné, čo všetko vyjde najavo vďaka emóciám, a ja som zistil, že prezident Zelenskyj nie je pripravený na mier, keď sa do neho zapája Amerika, pretože cíti, že naša účasť mu dáva veľkú výhodu pri rokovaniach. Ja nechcem dávať výhodu, ja chcem MIER. Zneuctil Spojené štáty americké v ich milovanej Oválnej pracovni. Môže sa vrátiť, keď bude pripravený pre mier“.