Gene Hackman a jeho manželka nezomreli na otravu oxidom uhoľnatým, ukázala pitva

Stav tiel nájdených v stredu naznačoval, že k úmrtiam došlo už pred niekoľkými dňami a nenašli sa žiadne známky cudzieho zavinenia.

Šerif na tlačovej konferencii uviedol, že prvotné vyšetrenie súdnym lekárom nepreukázalo žiadne stopy oxidu uhoľnatého, bezfarebného plynu bez zápachu, ktorý produkujú kuchynské spotrebiče. Keď sa zhromaždí v zle vetraných domoch, môže to byť smrteľné.

Mendoza tiež uviedol, že preskúmanie kardiostimulátora 95-ročného Hackmana ukázalo, že prestal fungovať 17. februára, čo znamená, že mohol zomrieť pred deviatimi dňami.

Hackmana našli v stredu popoludní mŕtveho v predsieni, zatiaľ čo jeho 65-ročnú manželku Betsy Arakawovú našli v kúpeľni vedľa ohrievača. Na pulte pri Arakawovej sa nachádzala otvorená nádobka na lieky a rozsypané tabletky. To, či boli príčinou úmrtia tabletky alebo iné látky, bude známe až v najbližších týždňoch, po ukončení toxikologických testov.

Philip Keen, hlavný súdny lekár v okrese Maricopa v Arizone, povedal, že moment, kedy kardiostimulátor prestane fungovať, môže byť okamihom, keď človek zomrel, no nemusí tomu tak byť vždy. „Ak by vaše srdce potrebovalo kardiostimulátor, určite by v tom momente došlo k prerušeniu – a mohlo by to byť znakom toho, že došlo k smrti,“ uviedol Keen. „Nemusí to však byť nevyhnutne tak, pretože niektorí ľudia dostanú kardiostimulátor len na posilnenie srdca, nie na nahradenie jeho činnosti,“ povedal.

Vyšetrovatelia chcú prehľadať telefóny a mesačné plánovače páru a kontaktovať rodinných príslušníkov, susedov a pracovníkov z uzavretej komunity, aby zistili, kedy naposledy niekto videl alebo hovoril s Hackmanom alebo jeho ženou.

Pár si strážil svoje súkromie, povedal Mendoza, takže bolo náročné zostaviť časovú os. Úrady sa domnievajú, že dom nemal žiadne bezpečnostné kamery, povedal.

Telá našiel v stredu údržbár, ktorý prišiel vykonať rutinnú údržbu. Podľa neho boli pri jeho príchode vchodové dvere do domu otvorené. On a jeden z ďalších zamestnancov ozrejmili, že majiteľov domu vídali iba zriedkavo, pričom naposledy s nimi boli v kontakte pred dvomi týždňami.

Hackman bol úspešný herec a prvého Oscara získal za hlavnú úlohu v kriminálnom trileri Francúzska spojka (1971). Ďalšieho Oscara dostal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo westerne Nezmieriteľní (1992) v réžii Clinta Eastwooda.

Bol tiež známy vďaka úlohe Lexa Luthora vo filmoch o Supermanovi z prelomu 70. a 80. rokov. Jeho 63-ročná manželka Betsy Arakawová pôsobila ako klasická klaviristka.