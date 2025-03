Totálna perverzia americkej zahraničnej politiky. Schôdzka v Bielom dome bola podľa NYT naplánovaným prepadnutím Zelenského

To, čo sa odohralo v piatok v Oválnej pracovni Bieleho domu, teda "očividne naplánované prepadnutie" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemá podľa komentára denníka The New York Times (NYT) v 250-ročnej histórii Spojených štátov obdobu. Je to totálna perverzia americkej zahraničnej politiky, ako ju robil každý americký prezident od prvej svetovej vojny, myslí si komentátor Thomas Friedman, podľa ktorého americký Donald Trump hrá ruského agenta.