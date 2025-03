Trumpa podráždila Zelenského mikina. V obleku do Bieleho domu neprišiel cez vojnu ani Churchill

Britská televízia Sky News tvrdí, že tím Bieleho domu radil ukrajinskej strane, že rokovania s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bielom dome by mohli dopadnúť dobre, ak by si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obliekol oblek.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Zelenskyj, ktorý bol za prezidenta Ukrajiny zvolený v roku 2019, pred vojnou nosil obleky úplne bežne, v súlade so zvyklosťami a protokolom. Po ruskej invázii však vyhlásil, že sa k obleku nevráti, kým sa vojna na Ukrajine neskončí.

Americký korešpondent Sky Mark Stone v podcaste Trump 100 uviedol, že pre Trumpa mohlo byť rešpektovanie dress codu dôležité. Navyše, oblek mohol potenciálne signalizovať, že Zelenskyj verí, že vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine je takmer na konci, uviedol Stone.

Odborník na komunikáciu Trubač hodnotí debatu Trumpa so Zelenským Video

Novinár Sky News James Matthews však upozorňuje, že pre Zelenského má jeho oblečenie do nohavíc a trička či mikiny veľký význam: pre svet je to signál, že jeho krajina je stále vo vojne, a je to aj prejav solidarity s ozbrojenými silami a tými, ktorí bojujú v prvej línii.

Paradoxom je, že Zelenskyj nie je prvým svetovým lídrom, ktorý si pri návšteve Bieleho domu neobliekol oblek – urobil tak aj britský premiér Winston Churchill, ktorého Trump označuje za svoj vzor, upozornila Sky News.

Doplnila, že počas stretnutia s prezidentom USA Franklinom D. Rooseveltom, ktoré sa uskutočnilo v Oválnej pracovni Bieleho domu v roku 1943, mal Churchill na sebe jednoduchú vojenskú kombinézu – údajne v nádeji, že takto presvedčí americkú verejnosť, aby sa USA zapojili do vojny.

Sky News podotkla, že iróniou osudu je, že piatkovému búrlivému rozhovoru Trumpa a Zelenského sa v miestnosti „prizerala“ aj Churchillova busta.

Britská televízia súčasne upozornila, že v obleku v Bielom dome nevídať ani Trumpovho blízkeho spojenca, miliardára Elona Muska. Počas svojej nedávnej návštevy v Oválnej pracovni bol Musk v neformálnom oblečení, ktoré zahŕňalo bundu, šiltovku a tričko.

O oblečení Zelenského sa Trump zmienil, už keď ho vítal pred Bielym domom. Podľa médií sa zdalo, že sa o jeho outfite vyjadruje posmešne. Neskôr otázku na túto tému položil v Oválnej pracovni aj jeden z novinárov, ktorý sa zaujímal, či Zelenskyj vôbec má oblek, keď ho nenosí.

Ukrajina a Európa v posledných týždňoch so znepokojením sledujú zbližovanie medzi Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorí spolu 12. februára obšírne telefonovali a ich tímy začali rokovania o ukončení vojny. Trump opakuje, že má dôveru v ruského prezidenta – a to aj napriek opakovaným varovaniam z Londýna a Paríža o krehkosti akéhokoľvek prímeria, ak ho nesprevádza pevný systém kontroly a bezpečnosti garantovaný Spojenými štátmi.

Trump vo štvrtok povedal, že je presvedčený, že Putin „dodrží slovo“ v prípade prímeria. Trump súčasne odmieta brať Moskvu na zodpovednosť za vojnu, pričom rozhodne odmieta členstvo Ukrajiny v aliancii NATO.