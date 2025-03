Zelenskyj po spore s Trumpom: Napriek tvrdému dialógu sme ďalej strategickými partnermi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X, po piatkovej roztržke so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Bielom dome, opäť Spojeným štátom aj Trumpovi poďakoval za podporu počas ruskej invázie do jeho krajiny. Ukrajina podľa neho chce mier, potrebuje však bezpečnostné záruky, v ktorých musí zohrať úlohu aj Washington. Keď bude Kyjev tieto záruky mať, môže rokovať aj s Ruskom, napísal dnes na sieti X Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina aj Spojené štáty "napriek tvrdému dialógu zostávajú strategickými partnermi".

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Zelenskyj pripomenul dlhodobo dobré vzťahy jeho krajiny so Spojenými štátmi a uviedol, že tento vzťah nie je len vzťahom dvoch lídrov. „Je to historické a pevné puto medzi našimi národmi,“ napísal ukrajinský prezident. Zopakoval, že Kyjev chce mier, ktorý však musí byť spravodlivý a trvalý, a na to je podľa neho potrebné byť silný pri rokovacom stole. „Nemôžeme však len tak zastaviť boje a nemať záruky, že (ruský prezident Vladimir) Putin sa zajtra nevráti,“ uviedol Zelenskyj.

Podľa Zelenského je pochopiteľné, že USA sú za dialóg s Putinom. „USA však vždy hovorili o ‚mieri cez silu.‘ A spoločne môžeme podniknúť rázne kroky proti Putinovi,“ dodal.

Odborník na komunikáciu Trubač hodnotí debatu Trumpa so Zelenským Video

„Chceme mier. Preto som išiel do Spojených štátov a navštívil prezidenta Trumpa. Dohoda o mineráloch je len prvý krok k bezpečnostným zárukám a k priblíženiu sa k mieru,“ pripomenul Zelenskyj pôvodný cieľ svojej návštevy. Trump tvrdí, že sa usiluje o rýchle uzavretie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom, chce však tiež dohodu, ktorá by USA zabezpečila podiel na ukrajinskom nerastnom bohatstve a kompenzovala podľa neho Spojeným štátom doterajšiu pomoc Kyjevu v obrane proti Rusku. Prvý návrh dohody o nerastnom bohatstve Zelenskyj odmietol, lebo podľa neho neobsahoval bezpečnostné záruky.

Čítajte viac Trumpa zaujalo bohatstvo pod ukrajinskou zemou. Zelenskyj mu umožní zbaviť sa americkej závislosti od čínskych surovín

Zelenskyj dnes na sieti X, rovnako ako v piatok po vyhrotenej schôdzke s Trumpom, poďakoval za podporu Spojeným štátom, Kongresu, Trumpovi i americkému ľudu.

„Ak nemôžeme byť prijatí do NATO, potrebujeme jasnú štruktúru bezpečnostných záruk od našich spojencov v USA,“ napísal ukrajinský prezident. Trump tento týždeň odkázal Ukrajincom, že „na NATO môžu zabudnúť.“ Povedal tiež, že Spojené štáty v rámci dohody o ukončení vojny s Ruskom neposkytnú Ukrajine bezpečnostné záruky, to podľa neho musí urobiť Európa.

Čítajte viac Európske armády sú slabé. Ako ich vyzbrojiť, aby sa vyrovnali Rusku?

Zelenskyj tiež uviedol, že „vojna je príliš dlhá“ a že jeho krajina nemá dosť zbraní, aby nepriateľa úplne zatlačila späť. Preto podľa neho potrebuje, aby „USA stáli pevne“ na strane Ukrajiny.

„Nemôžem zmeniť ukrajinský postoj k Rusku. Rusi nás zabíjajú. Rusko je nepriateľ, a to je realita, ktorej čelíme. Ukrajina chce mier, ktorý však musí byť spravodlivý a trvalý,“ zopakoval Zelenskyj.