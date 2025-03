Dohodli sa Trump a Vance vopred, že vyrobia škandál v Bielom dome? Zelenskyj si už po príchode vypočul výčitku, že nemá na sebe oblek...

Čo prezradila neverbálna komunikácia Trumpa a Zelenského? Vypočujte si názor odborníka Mareka Trubača. Video Odborník na komunikáciu Trubač hodnotí debatu Trumpa so Zelenským. / Zdroj: ta3

Zelenského mohli prekvapiť už prvé slová, ktoré si vypočul, keď vystúpil z auta. Televízna stanica CNN uviedla že hostitelia sa opýtali, prečo si nedal na seba oblek. „Oblečiem si ho po ukončení vojny. Možno nejaký podobný vašim, možno niečo lepšie. Neviem, uvidím, možno niečo lacnejšie. Ďakujem," reagoval podľa CNN Zelenskyj a dodal, že ako líder napadnutého štátu má oveľa vážnejšie problémy, ako je výber odevu zo šatníku. Keď Trump podal Zelenskému ruku, poznamenal o ňom, že je dobre oblečený. V kontexte toho, o čom informovala CNN, jeho slová vyznievajú skôr ironicky.

Podľa protokolu mal prísť Zelenskyj v obleku, ale nenosí ho od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Oblieka si sveter (prípadne tričko) tmavej farby, na ktorom je zobrazený ukrajinský štátny znak (na štátnej vlajke má podobu žltého trojzubca na modrom pozadí). Doteraz nijakému lídrovi vo svete neprekážalo, ako sa Zelenskyj oblieka. V zahraničí rešpektujú, že je to imidž vojnového prezidenta. Nielen v Európe. Platilo to aj o Spojených štátoch: keď Zelenskyj decembri 2022 rečnil v Kongrese USA, mal oblečený pulóver so štátnym znakom, a podobne sa obliekol, keď ho v Oválnej pracovni Bieleho domu prijal vtedajší prezident USA Joe Biden.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Trump musí vedieť, že Zelenskyj sa počas vojny nechce ukazovať v obleku. Napriek tomu sa rozhodol rypnúť si doňho Už pred jeho príletom do Washingtonu. Server Axios totiž napísal, že z protokolu Bieleho domu ešte pred návštevou dôrazne poradili Zelenskému, aby si obliekol niečo vhodnejšie, ako si dáva na seba posledné tri roky. S najväčšou pravdepodobnosťou Trump vedel o tomto dôraznom odporúčaní.

Keď sa presunieme do Oválnej pracovne, pôsobilo čudne, že po niekoľkých minútach debaty Trump nevydal pokyn, aby z miestnosti odišli televízne štáby. Je logické predpokladať, že všetky citlivé veci si obaja lídri povedia za zatvorenými dverami. Trump nezasiahol ani po tom, keď bolo jasné, že diskusia sa neuberá dobrým smerom. Takpovediac rozbuškou sa následne stal jeho viceprezident James David Vance. Zrazu vznikal škandál pred televíznymi kamerami.

Prvé slová, ktoré odhaľovali, že sa vlastne nestretli partneri, ale skôr politici s odlišnými predstavami, ktoré ventilujú na verejnosti, padli z úst viceprezidenta. Mohlo to vyzerať ako zámer vyvolať roztržku? Vance obvinil Zelenského, že sa správa neúctivo k USA, ktoré pomohlizabrániť zničeniu Ukrajiny. „Počas vojny má každý problém… Ale vy máte pekný oceán, teraz to necítite. Budete to však cítiť v budúcnosti," reagoval ukrajinský prezident. Bola narážka na to, že Američanov oddeľuje od Európy Atlantický oceán a že prípadná porážka Ukrajiny by mala globálne dôsledky aj v súvislosti s rozpínavosťou Ruska. V tej chvíli skočil do reči Zelenskému Trump: „Neviete to. Neviete to. Nehovorte nám, ako sa máme cítiť." Nasledovali vzájomné výčitky, prekrikovali sa, skrátka škandál, aký nemá obdobu v dejinách Bieleho domu.

Britský denník Guardian napísal, že málo ľudí vo Washingtone si myslí, že Trumpova vláda hľadala dôvod, aby pokazila svoje vzťahy s Kyjevom. V rovine špekulácií sa to však vylúčiť nedá. „Ak bola skutočná dohoda nedosiahnuteľná, niekoho bolo potrebné z toho obviniť a pravdepodobne by to boli Ukrajinci, správne?" citoval Guardian britského analytika Sama Greena, ktorý sa zaoberá hlavne ruskou politikou.

Pripomeňme, že Zelenskyj navštívil Trumpa hlavne preto, aby sa ho pokúsil presvedčiť o poskytnutí jasných bezpečnostných garancií. Tieto záruky totiž v pripravenom texte dohody o ťažbe ukrajinského nerastného bohatstva chýbali. Trump, naopak, pred ich stretnutím opakovane dával najavo, že neplánuje vyjsť v ústrety Kyjevu, viac-menej tvrdil, že o bezpečnosť by sa mali postarať európski spojenci Ukrajiny. A môžeme zase iba špekulovať o tom, či Trump mal indície, že Zelenskyj by dohodu nakoniec neodsúhlasil, keby od neho nedostal to, čo požaduje. Rozhodol sa preto potrestať ukrajinského lídra pred televíznymi kamerami? Špekulácia, pre niekoho možno konšpirácia…

Ostap Jaryš, redaktor stanice Hlas Ameriky, na sociálnej sieti Facebook naznačil, že časť ľudí v USA sa nazdáva, že Trump a Vance postupovali podľa dohodnutého scenára: „Že Trumpova administratíva pripravila vopred plánovanú provokáciu a Zelenského dostala do pasce." Ten sa slovne silno bránil a nedával si servítku pred ústa, čo mohla byť takpovediac voda mlyn šéfovi Bieleho domu a jeho viceprezidentovi. Dôsledkom slovnej prestrelky bolo zrušenie spoločného pracovného obedu, po ktorom malo prísť k podpisu dohody o ťažbe nerastných surovín. Pochopiteľne, že zrušili aj avizovanú tlačovú konferenciu. Zelenskyj odchádzal zo sídla prezidenta USA zadnými dverami…