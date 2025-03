Macron: Francúzske jadrové zbrane by mohli chrániť Európu pred ruskou hrozbou

Francúzsky prezident Emmanuel Macron je pripravený začať debatu o jadrovom odstrašení pre Európu. Naznačil tak, že francúzske jadrové zbrane by mohli chrániť Európu pred ruskou hrozbou, napísala dnes agentúra AP.

Macron vyhlásenie urobil pred nedeľňajším summitom o Ukrajine, ktorý do Londýna zvolal britský premiér Keir Starmer. Na vrcholnej schôdzke sa zúčastnia predstavitelia viac ako desiatich európskych krajín vrátane Česka, Nemecka či Francúzska. Stretnutie nadviaže na rozhovory v Paríži, ktoré usporiadal Macron minulý týždeň.

Rokovania sa konajú v čase, keď má Európa zložité vzťahy s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom a keď USA začali rokovať s Ruskom o mierovom riešení vojny na Ukrajine. Na rozhovory však Ukrajina a ani Európska únia neboli pozvané. Vzťahy Kyjeva a Washingtonu navyše zaťažila piatková roztržka medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump dlhodobo požaduje od európskych členov NATO výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. Európske štáty ubezpečujú, že investície do zbrojenia zvýšia. Víťaz nemeckých volieb Friedrich Merz, ktorý je považovaný za budúceho kancelára, okrem iného vyhlásil, že Európa sa musí postarať o svoju obranu. V tejto súvislosti spomenul možnosť, že by Británia či Francúzsko mohli rozšíriť svoje systémy jadrového odstrašenia o celú Európu, čím by kontinent získal nukleárny dáždnik.

Macron dnes povedal, že takúto diskusiu je pripravený otvoriť. „Ak to umožní vybudovať európske sily,“ uviedol. „Životné záujmy Francúzska s jeho jadrovou doktrínou mali vždy európsky rozmer,“ dodal.

Naopak líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová s Macronovým postojom nesúhlasí. Vyhlásila, že francúzske jadrové zbrane nie sú určené na zdieľanie a že musia zostať francúzskym jadrovým odstrašením.