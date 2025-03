Mimovládky už neprekážajú len Ficovi či Orbánovi, ale aj kresťanským demokratom v Nemecku

Mimovládne organizácie často slúžia ako "strážne psy demokracie". Preto prekážajú najmä vládam v autoritárskych režimoch, ako napríklad v Rusku, Číne alebo v Bielorusku, no ľahké to nemajú ani v Gruzínsku, Maďarsku či na Slovensku. O to viac zaráža, že ich teraz kritizujú i kresťanskí demokrati (CDU/CSU) v Nemecku. Obviňujú ich, že porušili politickú neutralitu, hoci dostávajú dotácie od štátu.