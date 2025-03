Izrael zastavil humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, viní Hamas z odmietania predĺženia prímeria

Izrael zastavil vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, oznámil úrad jeho premiéra Benjamina Netanjahua. Podľa izraelských médií to zdôvodnil tým, že palestínske teroristické hnutie Hamas odmieta americký návrh na pokračovanie prímeria. Vyhlásenie Netanjahuovho úradu tiež varuje pred "ďalšími dôsledkami", ak bude Hamas ďalej odmietať tento návrh. Prvá fáza prímeria sa skončila v sobotu a zatiaľ neboli dohodnuté podmienky fázy druhej.

Podľa servera The Times of Israel tiež palestínske médiá informovali o niekoľkých mŕtvych a zranených pri izraelskom leteckom dronovom útoku na mesto Bajt Hanún na severe Pásma Gazy. Armáda to zatiaľ nekomentovala. Podľa izraelských médií Netanjahuova vláda predpokladá, že doterajšia humanitárna pomoc, ktorú do Pásma Gazy pustila na základe dohody o pokoje zbraní od januára, vydrží na niekoľko mesiacov.

Čítajte viac Chlapci Bibasovci boli zavraždení. Odovzdané telo nepatrilo ich matke. Netanjahu: Krutosť Hamasu nemá hraníc, je to akt nevýslovného cynizmu

„S koncom prvej fázy dohody o rukojemníkoch a vo svetle toho, že Hamas odmietol prijať návrh (amerického zvláštneho vyslanca Steva) Witkoffa na pokračovanie rozhovorov, s ktorým Izrael súhlasí, premiér Netanjahu rozhodol toto: od dnešného rána sa zastavuje vstup všetkého tovaru a dodávok do Pásma Gazy,“ citovali vyhlásenie Netanjahuovho úradu palestínske médiá. „Izrael nedovolí prímerie bez prepustenia našich rukojemníkov,“ uvádza sa tiež vo vyhlásení.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video Archívne video

Witkoffov návrh predpokladá, že prímerie by sa predĺžilo na moslimský mesiac ramadán, ktorý sa začal v sobotu, a počas židovského sviatku pesach, ktorý tento rok pripadá na 12. až 20. apríla. Prvý deň predĺženia by mala byť prepustená polovica zostávajúcich rukojemníkov, živých aj mŕtvych, pričom zvyšok unesených by sa na slobodu dostal po dojednaní trvalého prímeria. V Pásme Gazy zadržiava Hamas a jeho spojenec Palestínsky islamský džihád ešte šesť desiatok rukojemníkov, najmenej polovica z nich je mŕtva.

Čítajte viac Rubio podpísal vojenskú pomoc Izraelu vo výške štyroch miliárd dolárov

Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu podľa denníka Haarec zopakoval, že Hamas trvá na dodržaní predchádzajúceho dojednania strán druhej fázy prímeria, ktoré sa malo začať dnes. Druhá fáza prímeria podľa pôvodnej dohody, ktorá začala platiť 19. januára, počítala rámcovo s prepustením zvyšných živých rukojemníkov, plným odchodom izraelských vojakov z Pásma Gazy a časovo neobmedzeným zastavením bojov. Presné podmienky druhej fázy mali byť dohodnuté počas prvej fázy prímeria, čo sa nestalo. Rokovania o druhej fáze sa začali s oneskorením tento štvrtok v Káhire.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára Video Archívne video

Podľa agentúry AFP dohoda obsahuje klauzulu, ktorá má automaticky predĺžiť prvú fázu prímeria, ak prebieha rokovanie o fáze druhej. Netanjahuov úrad však dnes tiež uviedol, že "podľa dohody sa Izrael môže vrátiť k bojom po 42. dni (skončeniu prvej fázy), ak bude mať pocit, že rokovania sú neefektívne. "Podľa úradu izraelského premiéra Hamas porušoval doterajšiu dohodu o prímerí. Z porušovania sa obviňujú obe strany navzájom.

Čítajte viac Trump trvá na tom, že kúpi Pásmo Gazy. Palestínčania odmietajú odísť, Hamas sa vyhráža

Podľa servera The Times of Israel tiež palestínske médiá informovali o niekoľkých mŕtvych a zranených pri izraelskom leteckom dronovom útoku na mesto Bajt Hanún na severe Pásma Gazy. Armáda to zatiaľ nekomentovala.

Agentúra AFP už v sobotu napísala, že v piatok bolo prímerie prerušené pomerne vzácnym incidentom, keď izraelská armáda vykonala letecký úder proti dvom „podozrivým“, ktorí sa blížili k jej jednotkám na juhu Pásma Gazy. Nemocnica v Chán Júnise podľa AFP oznámila, že prijala jedného mŕtveho „zabitého pri útoku“.