ISW: Mieru prekáža Putin a nie Zelenskyj. Kyjev je ochotný na územné ústupky, Moskva chce kapituláciu

Zastavenie americkej pomoci Ukrajine by výrazne zvýšilo šance Ruska vyhrať vojnu, varujú analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To by podľa ISW mohlo viesť k zvýšenej ruskej agresii, územným ziskom Moskvy a ďalšej destabilizácii regiónu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.