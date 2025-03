Lavrov ocenil Trumpov pragmatizmus a kritizoval Európu, že chce pokračovanie vojny

Šéf ruskej diplomacie Serger Lavrov ocenil pragmatizmus amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázke ukončenia vojny na Ukrajine a Európu kritizoval, že chce v konflikte pokračovať. Informovala o tom agentúra TASS, podľa ktorej to Lavrov povedal v rozhovore s armádnymi novinami Krasnaja zvezda. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za "číreho nacistu" a "zradcu židov".

„Zelenskyj otočil o 180 stupňov z muža, ktorý sa dostal k moci na vlne mierových hesiel, hesiel ‚nechajte nás samotných, preč od ruského jazyka‘… a za šesť mesiacov sa premenil na čistého nacistu a ako ruský prezident V. V. Putin správne povedal, v zradcu židovského národa,“ povedal Lavrov v dnes zverejnenom rozhovore.

Ruský minister zahraničia tiež znovu odmietol možné nasadenie európskych mierových jednotiek na Ukrajine, ktoré navrhli v súvislosti s mierovými rokovaniami Washingtonu s Moskvou niektoré európske krajiny. „Tento plán nasadiť ‚mierové sily‘ na Ukrajinu je pokračovaním ‚podnecovania‘ Kyjeva k vojne proti nám,“ povedal Lavrov. Ten už skôr označil rozmiestnenie vojakov z NATO za neprijateľné, aj keby to boli len sily jeho členských štátov alebo jednotky EÚ. Moskva by to podľa neho pokladala za priame ohrozenie.

„Tak, ako ho ‚na bajonetoch‘ priviedli k moci a hnali dopredu, chcú ho teraz svojimi ‚bajonetmi‘ podporiť v podobe mierových jednotiek. Ale to bude znamenať, že základné príčiny nezmiznú,“ povedal Lavrov.

Spojené štáty do tohtoročného januára podporovali Ukrajinu vo vojne proti Rusku, ktorého armáda susednú krajinu napadla na rozkaz prezidenta Vladimira Putina vo februári 2022. S nástupom republikána Trumpa do Bieleho domu tento rok v januári sa začali americko-ruské vzťahy otepľovať a americká vláda začala rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, zatiaľ na úrovni ministrov zahraničia, ale len Ruska a USA. Na ich prvé rokovanie 18. februára neboli pozvaní zástupcovia Ukrajiny ani Európy.

„Dve seriózne krajiny si jednoducho sadli k stolu, aby si pohovorili o tom, kde robia chybu a čo ich predchodca za štyri roky pokazil,“ povedal Lavrov s odvolaním sa na predchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena. Ten podľa neho „zničil všetky kontaktné kanály, zaviedol množstvo sankcií, po ktorých nasledovalo vyhostenie amerických spoločností, čo spôsobilo straty vo výške stoviek miliárd dolárov“.

„Už keď bol D. Trump prvýkrát zvolený, mnoho z našich politikov prepadlo pocitu eufórie. A teraz je to rovnako,“ povedal šéf ruskej diplomacie s odvolaním sa aj na prvé pôsobenie Trumpa v Bielom dome od januára 2017 do januára 2021.

Spojené štáty majú podľa Lavrova stále rovnaký cieľ, a to byť prvou svetovou veľmocou. „D. Trump je pragmatik. Jeho heslom je zdravý rozum, a to znamená (a každý to môže vidieť) prechod k tomu robiť veci inak. Ale jeho cieľom je stále ‚MAGA‘ (Urobme Ameriku znovu skvelou),“ uviedol Lavrov.

Lavrov sa v rozhovore tiež snažil odôvodniť, prečo Rusko Ukrajinu napadlo. „Až do poslednej chvíle sme im dali šancu, aby nenechali situáciu dôjsť do horúceho konfliktu. V decembri 2021 sme im povedali: 'uzatvárate minské dohody, vytvárate hrozby pre našu bezpečnosť, podpíšte Zmluvu o európskej bezpečnosti, ktorá zabezpečí nerozširovanie NATO (smerom k našim hraniciam). Boli sme ignorovaní,“ povedal Lavrov.

Takzvané minské dohody o urovnaní konfliktu na východnej Ukrajine podpísali v rokoch 2014 a 2015 lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a okrem prímeria a obnovenia plnej kontroly nad štátnou hranicou zo strany ukrajinskej vlády počítali aj s rokovaním o samospráve Doneckej a Luhanskej oblasti v súlade s ukrajinským právom. Kyjev aj Moskva sa už po prvej minskej dohode začali navzájom obviňovať z jej porušovania.