Zelenskyj možno bude musieť odstúpiť. USA potrebujú podľa Trumpovho poradcu vodcu Ukrajiny schopného rokovať s Ruskom

Spojené štáty potrebujú ukrajinského vodcu, ktorý dokáže rokovať s Washingtonom aj Moskvou o ukončení vojny. Spravodajskej televízii CNN to povedal poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Poznamenal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí jasne ukázať, že je pripravený na mier. Vojnu začal ruský prezident Vladimir Putin inváziou na Ukrajinu vo februári 2022.

Waltz dnešným vyjadrením reagoval na piatkovú roztržku v Bielom dome medzi Zelenským, Trumpom a americkým viceprezidentom J. D. Vanceom. Schôdzka v Oválnej pracovni pred kamerami médií prerástla v hádku, počas ktorej Trump a Vance zdôrazňovali, že ukrajinské vedenie sa musí sústrediť na diplomaciu, aby ukončilo „deštrukciu“ svojej krajiny a že pre dojednanie mieru je potrebné vystupovať voči Putinovi ústretovo. Trump vyhlásil, že si ukrajinský prezident zahráva s treťou svetovou vojnou, a spolu s Vanceom označili správanie Zelenského za neuctivé a vytkli mu, že nie je dosť vďačný za americkú pomoc.

Vyhrotenie sporu pred novinármi viedlo niektorých diplomatov, analytikov i komentátorov k názoru, že konflikt bol vopred pripravený a že Zelenskyj padol do pasce. To Waltz odmietol. „Je to úplná lož,“ povedal s tým, že o prepad zo zálohy rozhodne nešlo.

Waltz CNN rovnako povedal, že pri Zelenskom nebolo vidieť, či chce v Bielom dome rokovať v dobrej viere. Dodal, že USA sa usilujú o trvalé ukončenie vojny na Ukrajine s bezpečnostnými zárukami, ktorých poskytnutie bude pod taktovkou Európanov.

Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť okomentoval slovný konflikt v Bielom dome už v sobotu, keď v rozhovore so CNN prirovnal Zelenského k bývalej priateľke, ktorá sa namiesto posunutia vzťahu vpred chce hádať o to, čo človek povedal pred deviatimi rokmi.

I ďalší členovia Republikánskej strany v nedeľu naznačili, že ukrajinský prezident možno bude musieť odstúpiť, pokiaľ má byť dosiahnutá mierová dohoda. Medzi nimi aj predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson. Agentúra AFP napísala, že republikáni týmto podčiarkli závratný posun prezidenta Donalda Trumpa v prístupe k vojne na Ukrajine.

Johnson vyhlásil, že Zelenskyj sa buď „musí spamätať a vrátiť sa k rokovaciemu stolu s vďakou“, alebo by mal Ukrajinu „viesť niekto iný“. „Teda, je na Ukrajincoch, aby to vyriešili, ale… potrebujeme, aby prezident Zelenskyj urobil, čo je nevyhnuté,“ uviedol ďalej.

Predstavitelia Bieleho domu podľa zdrojov denníka The Guardian vinu za roztržku pripisujú Zelenskému, pretože podľa nich naliehal na bezpečnostné záruky, aj keď USA dali jasne najavo, že o nich chcú rokovať neskôr. Takúto radu Zelenskému podľa zdrojov dali aj senátori, s ktorými sa stretol pred prijatím v Bielom dome.

Za ukrajinského prezidenta sa po fiasku v Oválnej pracovni postavili viacerí európski lídri aj vysokopostavení predstavitelia americkej Demokratickej strany, ktorí tvrdia, že Trump sa svojím prístupom nebezpečne približuje k Rusku. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v nedeľu uviedol, že „dramatický posun v zahraničnej politike“ Spojených štátov voči Rusku je „do značnej miery v súlade s víziou“ Moskvy.

„Biely dom sa stal pobočkou Kremľa,“ povedal demokratický senátor Chris Murphy, ktorý sa stal jedným z najvýraznejších kritikov súčasného amerického prezidenta. Ako uviedol pre CNN, zdá sa, že sa USA snažia „zblížiť s diktátormi“.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio však podľa AFP trvá na tom, že Washington sa o Putinovom Rusku vyjadruje jasne. „Nikto tu netvrdí, že Vladimir Putin tento rok dostane Nobelovu cenu za mier,“ povedal v televízii ABC. Prvým krokom k zaisteniu mieru ale podľa neho je, aby Rusko a Ukrajina spolu rokovali.

„Vojnu nemožno ukončiť, ak obe strany nesadnú k rokovaciemu stolu. Nesľubujem, že sa to podarí, ani že to je na 90 percent pravdepodobné. Hovorím, že je to na nula percent pravdepodobné, ak ich nedostaneme k rokovaciemu stolu,“ dodal Rubio.