Zabudli pozvať pobaltské štáty, Starmer sa ospravedlňoval. S Kyjevom dohodol 1,6 miliardy libier na protivzdušnú obranu

„Skutočnosť, že neboli pozvané na dnešný summit osobne, vyvolala v regióne trochu kontroverzie. Tieto tri krajiny sú medzi štyrmi najväčšími prispievateľmi pomoci pre Ukrajinu, ak sa ráta ako percento HDP, ako vyplýva z údajov Kielského inštitútu,“ podotkol britský denník The Guardian.

Na skupinovom videohovore so Starmerom sa pred začiatkom summitu zúčastnil litovský prezident Gitanas Nausėda, lotyšská premiérka Evika Siliňová a estónsky prezident Alar Karis. Títo predstavitelia pobaltských krajín dali počas spojenia jasne najavo svoju frustráciu, že neboli do Londýna pozvaní, píše web novinky.cz.

Starmer na sieti X zdieľal fotografiu z tohto hovoru, o ospravedlnení sa však v príspevku nezmienil. „Pri rozhovore sme sa zhodli, že sa musíme spojiť, aby sme našli cestu k trvalému mieru na Ukrajine, ktorý zaistí ich suverenitu a bude podložený silnými bezpečnostnými zárukami. To je zásadné pre budúcu bezpečnosť Spojeného kráľovstva a Európy,“ napísal.

1,6 miliardy libier na 5 000 rakiet pre systémy protivzdušnej obrany

Britský premiér Starmer po skončení summitu v Londýne potvrdil plán zorganizovať „koalíciu ochotných“, ktorá by dohliadala na plnenie akejkoľvek mierovej dohody na Ukrajine, pričom vedúcu úlohu by zohrávalo Spojené kráľovstvo. Starmer takisto oznámil dohodu v hodnote 1,6 miliardy libier, ktorá umožní Ukrajine nakúpiť viac ako 5000 rakiet pre systémy protivzdušnej obrany s využitím financovania exportu. Rakety sa podľa neho budú vyrábať v Belfaste.

Účastníci schôdzky sa podľa Starmera zhodli na pokračovaní vojenskej pomoci Ukrajine a zvyšovaní ekonomického tlaku na Rusko. Takisto budú trvať na tom, že Kyjev musí byť pri akýchkoľvek mierových rokovaniach. Konečná dohoda by mala zahŕňať aj Rusko, zdôraznil Starmer.

Ochotu pripojiť sa k tzv. koalícii ochotných podľa britského premiéra za zatvorenými dverami naznačilo viacero krajín. Je však na nich, aby to oznámili aj verejne, dodal. Akceptuje postoj ostatných, ktorí možno nemajú pocit, že chcú takýmto spôsobom prispieť.

Avšak tí, ktorí chcú, úsilie teraz ešte viac zintenzívnia. „Spojené kráľovstvo je spolu s ostatnými krajinami pripravené podporiť (plán) pomocou pozemných síl a lietadiel vo vzduchu,“ uviedol Starmer.

„Spôsob, ako zabezpečiť stabilitu, je postarať sa o to, aby sme boli schopní brániť dohodu na Ukrajine, pretože naša história nám hovorí, že ak dôjde ku konfliktu v Európe, vyplaví sa na naše pobrežie,“ dodal s tým, že zmyslom bezpečnostnej záruky, ktorú pripravuje pre Ukrajinu, je garantovať mier a zabrániť ďalšiemu konfliktu.

Britský premiér ďalej odmietol tvrdenie, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sú v súčasnosti „nespoľahlivým partnerom“. Nedeľňajšie rozhovory podľa neho vychádzali z toho, že Európa bude spolupracovať s USA. O pláne zostaviť koalíciu ochotných podľa svojich slov s Trumpom hovoril v sobotu večer.

„Európa musí vykonať ťažkú prácu, ale aby sme podporili mier na našom kontinente a dosiahli úspech, musí mať toto úsilie silnú podporu USA,“ domnieva sa Starmer.

Ešte pred summitom v rozhovore pre britskú stanicu BBC oznámil, že Británia a Francúzsko budú spolupracovať s Ukrajinou na pláne zastavenia bojov s Ruskom, ktorý bude neskôr predložený Spojeným štátom.

Tento plán predpokladá vytvorenie „koalície ochotných“, ktorá by poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade dosiahnutia prímeria. Paríž aj Londýn sa už niekoľko týždňov zaoberajú prípravou návrhu na vyslanie mierových jednotiek na Ukrajinu po možno zastavení bojov, rozhovory však uviazli kvôli neistote, či Trumpova administratíva poskytne tzv. „americkú poistku“.

Lídri po summite ocenili jeho usporiadanie a podporili Kyjev

Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa „Európa zobudila“. Odchádzajúci nemecký kancelár Olaf Scholz rokovania označil „prospešné“ a odmietol ruskú požiadavku na demilitarizáciu Ukrajiny. Český premiér Petr Fiala vyhlásil, že lídri sa zhodli na potrebe zvýšiť podporu Ukrajiny a jednou z bezpečnostných záruk by podľa neho mala byť silná ukrajinská armáda.

Tusk označil stretnutie za „historické“ a uviedol, že sa uskutočnilo v čase, ktorý je „veľkou výzvou pre celú Európu, nielen pre EÚ a Ukrajinu.“ Na summite sa zúčastnené strany jasne zhodli, kto je agresor a kto je napadnutý a podľa Tuska sa hovorilo aj o tom, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Poľský premiér tiež odmietol akékoľvek náznaky trvalého rozkolu medzi Európou a USA, ktorý podľa neho „nemožno dopustiť“. „Našťastie, všetci bez výnimky a bez ohľadu na akékoľvek emócie, ktoré môžeme cítiť, chceme, aby naše transatlantické vzťahy, vzťahy medzi EÚ a USA, boli čo najsilnejšie,“ povedal.

Scholz uviedol, že stretnutie bolo dobrou príležitosťou na opätovné potvrdenie európskej podpory Ukrajine, ktorá je obeťou ruskej agresie. Uviedol tiež, že nie je možné akceptovať ruskú perspektívu konfliktu na Ukrajine. „Rusko sa vždy usilovalo vytvoriť na Ukrajine vládu, ktorá by sa riadila jeho príkazmi. To nemožno akceptovať,“ vyhlásil.

Kancelár tiež odmietol ruskú požiadavku na demilitarizáciu Ukrajiny. „Naopak, Ukrajina musí byť dostatočne silná, aby zabezpečila, že už nikdy nebude napadnutá,“ dodal.

„Zhodli sme sa, že je potrebné zvýšiť našu podporu Ukrajine,“ uviedol po stretnutí predseda českej vlády Fiala. „Jednou z najdôležitejších bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je, aby v budúcnosti mala silnú armádu. Zhodli sme sa, že je potrebné sa viac starať o našu bezpečnosť a posilniť prostriedky, ktoré do bezpečnosti dávame,“ ozrejmil.

Ocenil tiež rolu Francúzska a Británie, ktoré sa podľa neho ujali „akéhosi“ vedenia. „Sú to krajiny, ktoré sú v Bezpečnostnej rade (OSN), sú to jadrové veľmoci. Je preto dôležité, že pracujú spoločne aj s našou podporu. Myslím si, že to je dobrá správa,“ dodal český premiér.