Amerických demokratov desia Trumpovi ľudia, ktorí si želajú odchod Zelenského. Ako vidí jeho budúcnosť prvá dáma Ukrajiny?

Kongresman Michael Baumgartner síce zdôraznil, že je v záujme USA, aby ruský prezident Vladimir Putin nevyhral na Ukrajine, no zároveň si želá výmenu politického lídra v Kyjeve: „Pre dobro jeho štátu by mal odstúpiť a umožniť niekomu vládnuť dočasne do prezidentských volieb," napísal na sociálnej sieti X o Zelenskom tento republikán. Obvinil ho, že počas stretnutia s Trumpom sa pustil do vzdorovitej konfrontácie. Baumgartner sa nazdáva, že skutočnou príčinou roztržky v Oválnej pracovni Bieleho domu bola neochota Zelenského podpísať s Američanmi dohodu o ťažbe ukrajinských nerastných surovín. Pripomeňme, že líder štátu, ktorý čelí ruskej agresii, zjavne dúfal, že Trumpa presvedčí, aby mu poskytol dosiaľ chýbajúce bezpečnostné záruky, ku ktorým sa v Bielom dome stavajú prinajmenšom vlažne.

Podobné slová zazneli aj z najbližšieho okolia prezidenta USA. Iba s rozdielom, že to neboli slová priamo vyzývajúce Zelenského, aby sa vzdal moci. Pointa posolstva však zostala v podstate rovnaká. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Waltz povedal pre televíznu stanicu CNN, že Američania potrebujú vidieť v Kyjeve lídra, ktorý dokáže rokovať s nimi aj s Rusmi. „Ak bude očividné, že osobné a politické motívy Zelenského sa rozchádzajú s tým, aby sa zastavili boje v jeho krajine, potom si myslíme, že máme problém," poznamenal Waltz.

Republikánsky predseda dolnej komory Kongresu USA Mike Johnson dal najavo ukrajinskému prezidentovi, že má na výber z dvoch možností: „Niečo sa musí zmeniť. Alebo sa spamätá a vráti sa s vďačnosťou k rokovaciemu stolu, alebo niekto iný musí prevziať iniciatívu, aby to urobil. Rozhodnutie je na Ukrajincoch," uviedol Johnson pre televíznu stanicu NBC News.

Prvým vplyvným republikánom, ktorí si nedával servítku pred ústa, keď hovoril o zotrvaní Zelenského na čele štátu, bol senátor Lindsay Graham. Doteraz skalný podporovateľ Ukrajiny po roztržke v Bielom dome nešetril kritikou na adresu hosťa: „Neviem, či Zelenskyj môže dosiahnuť dohodu s USA po tom, čo sa stalo… Na stretnutí sa správal hrozne a myslím si, že prakticky nedokáže presvedčiť americký ľud, že je dobrý obchodný partner," povedal Graham pre televízny kanál Fox News. Dodal, že o osude Zelenského musia rozhodnúť ukrajinskí voliči.

Či už priame alebo nepriame nabádanie Zelenského, aby abdikoval, je evidentne neprípustné vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu. A čo sa týka prezidentských volieb, tie sa môžu uskutočniť až po ukončení vojnového stavu.

Senátor Bernie Sanders, ktorý v roku 2016 prehral v primárkach Demokratickej strany s Hillary Clintonovou, označuje výzvy na odstúpenie Zelenského za hrôzostrašné. „Vedie krajinu, snaží sa ubrániť demokraciu pred ruským diktátorom, ktorého vojsko vo februári 2022 vtrhlo na Ukrajinu. Myslím si, že milióny Američanov sa hanbia za svojho prezidenta, ktorý hovorí, že Ukrajina začala vojnu a že Zelenskyj je diktátor," zdôraznil Sanders pre NBC. Podobne sa vyjadril demokratický senátor Mark Kelly, ktorý hádku v Oválnej pracovni označil za smutný deň Spojených štátov.

Denník Guardian upozornil, že v radoch republikánskych senátorov zaznel iba jeden hlas jednoznačne odsudzujúci Trumpa, ktorý pred televíznymi kamerami ponižoval Zelenského. „Bolí ma žalúdok z toho, keď vidím, že sa zdá, že naša vláda odchádza preč od spojencov a objíma Putina, hrozbu pre demokraciu a americké hodnoty na celom svete," podčiarkla na sociálnej sieti X senátorka Lisa Murkowská. Našiel sa ešte jeden republikán, ktorý odmieta vyzývať Zelenského, aby podal demisiu, pretože podobné slová považuje za neprijateľné na adresu zahraničných lídrov. Je ním James Lankford: „Viedlo by to špirále chaosu na Ukrajine," upozornil podľa NBC.

Zelenskyj vyhlásil, že je ochotný predčasne odísť z čela štátu v prípade, že Ukrajina získa asi najlepšiu záruku bezpečnosti. Tou by podľa neho bolo členstvo v NATO. Vstup do Severoatlantickej aliancie je však v dohľadnom čase nepredstaviteľný, pričom Trump jasne povedal, že s touto možnosťou neráta.

Politickej budúcnosti Zelenského sa dotkla aj jeho manželka. Olena Zelenská ubezpečila, že jej muž nechce byť prezident do konca svojho života. „Pokojne môže odísť zo svojho postu, keď Ukrajina nadobudne bezpečnostné garancie," povedala pre taliansky kanál Rete 4. Podotkla pritom o Zelenskom, že otázku svojho zotrvania vo funkcii prezidenta s ňou nekonzultoval.