ONLINE: Rubio: Nemôžeme ukončiť vojnu, ak nedostaneme Rusov k rokovaciemu stolu

6:25 Minister zahraničných vecí USA Mark Rubio vysvetľoval v rozhovore pre kanál ABC News postoj Spojených štátov k vojne na Ukrajine a obhajoval kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Snažíme sa ukončiť vojnu. Nemôžete ukončiť vojnu, pokiaľ obe strany neprídu k rokovaciemu stolu, počnúc Rusmi,“ povedal minister zahraničných vecí USA Mark Rubio. „Nesľubujem, že je to možné. Nehovorím, že je to na 90 % pravdepodobné. Hovorím, že je nulová pravdepodobnosť, ak ich nedostaneme na rokovanie“.

„Musíme Rusko priviesť k rokovaciemu stolu. Nedostanete ich tam, ak ich nazývate rôznymi menami, ak ste antagonistický. To sú len prezidentove inštinkty z rokov a rokov a rokov dohadovania obchodov,“ uviedol Rubio.

Podobne ako prezident Donald Trump a viceprezident JD Vance počas stretnutia s Volodymyrom Zelenským, aj minister Rubio sa vyjadril k ukrajinskému prezidentovi, ktorý spochybnil diplomatický prístup americkej administratívy – aj keď sám povedal, že stále nie je jasné, či Kremeľ skutočne chce mier, uvádza ABC News.

„Ukrajinci to pochopili. Bolo im to opakovane vysvetlené,“ povedal Rubio. „Každý pozná tú históriu, odpredu aj odzadu. Rozumieme tomu. Všetci tomu rozumieme. Teraz však ide o to – dokážeme ich dostať k rokovaciemu stolu? To je náš cieľ. Nerobte nič, čo by to narušilo.“

Rubio však uviedol, že Zelenskyj „sa v tomto smere nedokázal ovládať“ a počas stretnutia zmaril mierové rokovania tým, že sa snažil vnášať ukrajinský pohľad do každej otázke.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Dúfam, že sa to dá všetko obnoviť, uviedol Rubio k Zelenskému. „Dúfam, že si uvedomí, že sa tu skutočne snažíme pomôcť jeho krajine skôr, ako bude mať ďalšie tisíce obetí,“ povedal Rubio. „Toto je pre niekoho dobré? A argument, že v tom budeme pokračovať natrvalo? To je absurdné,“ uviedol Rubio. Dodal ale, že dosiahnutie diplomatického riešenia konfliktu nie je isté.

V rozhovore padla aj otázka, čo by musel Kremeľ urobiť, aby sa vojna skončila.

„Prečo by som to mal hovoriť v spravodajskej relácii? O tom sú rokovania,“ povedal Rubio pre ABC News. „Toto nie je cvičenie na posielanie správ. Ide o to, či ich dostaneme k rokovaciemu stolu. A potom nás čaká tvrdá práca“.

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na pondelok vyhlásil vo videu na sociálnych sieťach, že nebolo dňa, keď by Ukrajina necítila vďačnosť voči Spojeným štátom za ich podporu, a prisľúbil, že bude vyvíjané ďalšie diplomatické úsilie aj o dosiahnutie jednoty s Washingtonom. Vzťahy medzi oboma krajinami poznamenala piatková hádka medzi Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Bielom dome.

„Bude diplomacia v záujme mieru. A v záujme toho, aby sme všetci držali pospolu – Ukrajina, celá Európa a rozhodne, rozhodne Amerika,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom videu, ktoré zverejnil po nedeľňajšom stretnutí s európskymi lídrami v Londýne.

„Samozrejme, uvedomujeme si význam Ameriky a sme vďační za všetku podporu, ktorú sa nám od Spojených štátov dostalo. Nebolo dňa, keď by sme túto vďačnosť nepociťovali,“ zdôraznila ukrajinská hlava štátu vo videu zverejnenom na sieti X.

Zelenskyj už po skončení nedeľňajšieho summitu o Ukrajine v Londýne vyjadril nádej, že je schopný vzťah s Trumpom zachrániť. Domnieva sa však, že rozhovory musia pokračovať v inom formáte.

Piatkové stretnutie v Oválnej pracovni prerástlo priamo pred kamerami médií v hádku, počas ktorej Trump a jeho viceprezident J. D. Vance zdôrazňovali, že ukrajinské vedenie sa musí sústrediť na diplomaciu, aby ukončilo „deštrukciu“ svojej krajiny, a že na dojednanie mieru je potrebné vystupovať voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ústretovo. To lídri v Londýne v nedeľu podľa očakávania väčšinovo odmietli.

Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii, ktorú nariadil priamo Putin. Rozpútal tak najväčší ozbrojený konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny.