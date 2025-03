Menej sa starať o Putina, viac o migráciu. Trumpa téma Ukrajiny vyrušuje

Spojené štáty by sa mali menej zaoberať ruským prezidentom Vladimirom Putinom a viacej problémami spojenými s ilegálnou migráciou, aby "nedopadli" ako Európa, uviedol v noci na dnešok americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tak Trump reagoval na kritiku jeho zbližovania s Ruskom v otázke Ukrajiny.

„Mali by sme tráviť menej času staraním sa o Putina a viac času starosťami o to, aby do našej krajiny neprichádzali znásilňujúci migranti, drogoví baróni, vrahovia a ľudia z psychiatrických liečební – Aby sme nedopadli ako Európa!“ napísal Trump v nedeľu večer washingtonského času na svojej sociálnej sieti Truth.

Trumpovo vyjadrenie v nedeľu okrem iného predchádzal londýnsky summit bezmála dvoch desiatok lídrov európskych štátov a inštitúcií o Ukrajine, ktorí sa zhodli na štyroch základných bodoch podpory napadnutej krajine a na potrebe navýšiť výdavky na obranu. Summit zvolal britský premiér Keir Starmer a konal sa iba dva dni po nebývalej roztržke medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.

Piatkové stretnutie v Oválnej pracovni prerástlo priamo pred kamerami médií v hádku, počas ktorej Trump a jeho viceprezident J. D. Vance zdôrazňovali, že ukrajinské vedenie sa musí sústrediť na diplomaciu, aby ukončilo „deštrukciu“ svojej krajiny, a že pre dojednanie mieru je potrebné vystupovať voči Putinovi. To lídri v Londýne v nedeľu podľa očakávania väčšinovo odmietli.

Zelenskyj v Londýne vyjadril nádej, že je schopný vzťah s Trumpom zachrániť, rozhovory ale podľa neho musia pokračovať v inom formáte. Ukrajinský prezident tiež povedal, že všetci v Európe spoločne pracujú na tom, aby našli základ pre spoluprácu so Spojenými štátmi na skutočnom mieri a bezpečnostných garanciách. Neskôr doplnil, že nebolo dňa, kedy by Ukrajina necítila vďačnosť voči USA za ich podporu, a že Európa vynaloží diplomatické úsilie o dosiahnutie jednoty s Washingtonom.