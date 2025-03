V Austrálii nechali postrieľať tisíce premnožených divých koní. Z vrtuľníkov

Miestna vláda sa snaží do roku 2027 znížiť populáciu divých koní z odhadovaných 14 380 na 3 000. Ak to nie je inak možné, využíva na to aj pozemný a letecký odstrel „ako spôsob ochrany prírodného prostredia“.

Ministerka pre životné prostredie štátu Nový Južný Wales Penny Sharpeová v pondelok uviedla, že po „odstrele z helikoptér už ďalší nie je potrebný“, nakoľko súčasná populácia divých koní sa pohybuje okolo cielených 3000. Podľa ministerky v budúcnosti ešte takéto metódy budú používať, až kým nenájdu lepšie možnosti kontroly reprodukcie divých koní.

Rakúski ochranári "vypiekli" s poľovníkmi, uniesli im 500 kačíc Video

Divé kone žijú v Národnom parku Kosciuszko v pohorí Snowy Mountains v austrálskom štáte Nový Južný Wales už vyše 200 rokov. Stali sa tiež súčasťou austrálskeho folklóru, spomínajú sa v básňach, piesňach, románoch i filmoch.

Divé kone pre túto časť Austrálie nie sú pôvodným živočíšnym druhom. Ochrancovia prírody tvrdia, že tu poškodzujú krehké horské prostredie, ničia mokrade a ohrozujú pôvodné živočíšne druhy.