Americký minister obrany Hegseth nariadil zastaviť útočné kybernetické operácie proti Rusku, píšu NYT

Americký minister obrany Pete Hegseth nariadil veliteľstvu americkej armády pre kybernetický priestor, aby zastavilo útočné kybernetické operácie proti Rusku. Krok je zrejme súčasťou širšieho úsilia Washingtonu o zapojenie ruského prezidenta Vladimira Putina do rozhovorov o Ukrajine a do nového vzťahu so Spojenými štátmi, píše denník The New York Times (NYT).