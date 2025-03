FT: Británia sa dištancovala od návrhu prímeria na Ukrajine

Británia sa dištancovala od návrhu obmedzeného mesačného prímeria na Ukrajine. Informoval o tom denník Financial Times, ktorý ho označil za návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Denník Le Figaro pritom po nedeľňajšom summite v Londýne o Ukrajine a európskej bezpečnosti napísal, že prímerie obmedzené na more, vzdušný priestor a energetickú infraštruktúru predložil Macron spoločne s britským premiérom Keirom Starmerom. Starmerov hovorca v pondelok podľa Reuters povedal, že sa diskutuje o viacerých možnostiach a že k nim nebude dávať komentáre.

Spomínané mesačné prímerie by podľa Macrona, ktorého Le Figaro citovalo, otvorilo cestu k ďalšej fáze, a to k rozmiestneniu európskych mierových jednotiek na Ukrajine. Tie by dohliadali na dodržiavanie podmienok budúcej mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, podľa Financial Times k návrhu obmedzeného prímeria vyjadrila výhrady, ak by jeho súčasťou neboli bezpečnostné záruky. O tie sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo usiluje.

Londýnsky summit, ktorý sa konal krátko po piatkovej roztržke v Bielom dome medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Zelenským, účastníci označovali za ukážku európskej jednoty v podpore napadnutej krajiny. Financial Times poznamenal, že len krátko po vrcholnej schôdzke sa objavili rozpory.

Denník spomína, že Starmer ako hostiteľ summitu chcel napredovať v príprave mierového plánu, no jednomesačné obmedzené prímerie nebolo britským zámerom. „Na stole sú rôzne možnosti, sú predmetom ďalších diskusií s USA a európskymi partnermi, ale jednomesačné prímerie odsúhlasené nebolo,“ citoval Financial Times nemenovaného britského činiteľa.

Podobne sa vyjadril Starmerov hovorca, podľa ktorého je jasné, že sa debaty vedú o viacerých možnostiach. „K týmto možnostiam však nebudem dávať priebežné komentáre,“ povedal. Poznamenal, že Británia, Francúzsko a ďalšie krajiny hľadajú cesty, ako vojnu ukončiť.

Z Londýna tiež zaznievajú názory, že prestávka v bojoch by len umožnila ruským silám preskupenie a prezbrojenie k ďalším útokom.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová zase povedala, že Ukrajina, Európa a ani Spojené štáty si nemôžu dovoliť mier, ktorý by nevydržal.