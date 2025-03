Rusko neudržalo tempo, februárové dobyvačné zisky sú najmenšie za posledné mesiace. ISW: Ukrajinci útočia pri Torecku a Pokrovsku

Ruskej armáde sa vo februári podarilo obsadiť ďalších 389 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Pokračuje tak trend spomaľovania ruského postupu z posledných mesiacov. Okupanti sa už vyše pol roka pokúšajú zaútočiť na Pokrovsk a dobývajú Toreck v Doneckej oblasti. Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zverejnila agentúra AFP. Zároveň šéf samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DNR) Denis Pušilin pripustil pri Pokrovsku a Torecku problémy.

Ruskej armáde sa vo februári podarilo obsadiť ďalších 389 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Pokračuje tak trend spomaľovania ruského postupu z posledných mesiacov. Okupanti sa už vyše pol roka pokúšajú zaútočiť na Pokrovsk a dobývajú Toreck v Doneckej oblasti. Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zverejnila agentúra AFP. Zároveň šéf samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DNR) Denis Pušilin pripustil pri Pokrovsku a Torecku problémy.

V januári podľa AFP zabralo Rusko na Ukrajine 431 kilometrov štvorcových, zatiaľ čo vlani v decembri to bolo 476 kilometrov štvorcových. Doterajším maximom predstavoval november 2024, keď sa pod ruskú kontrolu dostalo 725 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.

Zimné spomalenie nasleduje po jeseni 2024, ktorý sa vyznačoval najrýchlejším ruským postupom na frontovej línii od roku 2022, poznamenala AFP.

Presný ukrajinský zásah spustil ohňostroj. Rusi prišli o termobarickú muníciu Video Ukrajinskí vojaci zničili sklad ruskej termobarickej munície neďaleko mesta Selydove v Doneckej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Toreck

Ukrajinské sily postupovali počas víkendových dní v Torecku, uviedlo ISW. Geolokované zábery potvrdzujú pohyb na severnom predmestí a v centre mesta, ktoré Rusi označili v prvom februárovom týždni za dobyté.

Inštitút pre štúdium vojny uvádza, že k Torecku už Rusi presúvajú časti 20. a 150. motostreleckej divízie, ktoré sa zrejme mali zúčastniť plánovanej jarnej ofenzívy.

Šéf samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin taktiež hovoril v televízii Rossija-24 o ukrajinskom postupe v oblasti. „Vidíme pokusy o protiútoky ako v smere na Krasnoarmejsk, tak na predmestí Dzerdžinska,“ povedal Pušilin, ktorý pre obe mestá použil sovietske mená, Pokrovsk sa volal Krasnoarmejsk a Toreck Dzerdžinsk. „Situáciu kontrolujú Ozbrojené sily Ruskej federácie,“ dodal Moskve oddaný Pušilin. Zdôraznil, že pre Ukrajincov je kľúčové opevniť sa na prístupoch k Torecku. Pri meste sa ťaží čierne uhlie, píšu novinky.cz.

Pokrovsk

Ruská armáda teraz pokračuje v postupe hlavne okolo Pokrovska, logistického centra v Doneckej oblasti. Mesto sa snaží obísť z juhu. Okupačné sily pokračovali v ofenzíve, ale nepostúpili, píše ISW.

Hovorca ukrajinskej skupiny síl Chortycja Viktor Trehubov uviedol podľa kanála Suspilne, že sa podarilo vytlačiť Rusov z obcí Piščane a Kotlyne, ale Rusi sa ich pokúšajú dobyť späť. Tuhé mrazy, keď krajina stvrdla na kameň, Rusom umožňujú nasadiť aj ťažšiu techniku ​​vrátane obrnených vozidiel.

Boj o Pokrovsk pokračuje. Ukrajinci odrážajú ruské útoky Video Ruskí agresori sa usilujú prelomiť ukrajinskú obranu smerom na Pokrovsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Za posledných 12 mesiacov, teda od marca 2024 do februára 2025, ruská armáda zabrala spolu 4500 kilometrov štvorcových, čo predstavuje 0,75 percenta ukrajinského územia. Je to takmer dvadsaťkrát viac ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch – od marca 2023 do februára 2024 predstavovali ruské územné zisky 231 kilometrov štvorcových, zatiaľ čo Ukrajina získala späť územie s rozlohou 1440 kilometrov štvorcových. Za posledný rok Ukrajinci oslobodili 52 kilometrov štvorcových.

V auguste 2024 začala ukrajinská armáda rozsiahlu ofenzívu v ruskej prihraničnej Kurskej oblasti a podarilo sa jej tu obsadiť približne 1300 kilometrov štvorcových. V nasledujúcich mesiacoch časť tohto územia Rusi získali späť, pričom k 28. februáru Ukrajina stále drží 407 kilometrov štvorcových ruského územia.

O spomalení tempa ruského postupu skôr informovala tiež britská rozviedka, podľa ktorej v januári Rusi dobyli asi 320 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, zatiaľ čo v decembri to bolo približne 400 a v novembri viac ako 700 kilometrov štvorcových.

Ruské vojská vpadli v plnom rozsahu na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina pred tromi rokmi, 24. februára 2022, a rozpútali tým najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Ukrajinci nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré územia dobyli späť. Moskva okupuje približne 20 percent Ukrajiny a v poslednom čase invázne sily na východe krajiny trvalo postupujú.